Tocvans (TOC.C) mexikanisches Pilar-Gold-Silber-Projekt rückt stärker in den Fokus

Am 15. Oktober 2020 erweiterte Tocvan Ventures (TOC.C) seine Schlussfolgerungen aus den jüngsten technischen Studien, "die sich auf die Identifizierung eines Phase-1-Programms von Bohrlochzielen auf dem Pilar-Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko, konzentrierten".

"Tocvans Pilar-Goldprojekt befindet sich entlang des historischen Sonora-Goldgebiets in der geologischen Provinz Sierra Madre Occidental", sagte Greg Nolan von Equity Guru am 14. Mai 2020, "Das Projekt hat einen Strassenzugang und befindet sich etwa 140 km südöstlich der Stadt Hermosillo.

Sonora ist eine minenfreundliche Region, die von der Bergbaukultur durchdrungen ist. Auf Sonora entfallen derzeit fast 37% der jährlichen Goldproduktion Mexikos (der grösste Gold-Beitrag des Landes).

Tocvan verdient zunächst 51% an Pilar von Colibri Resource Corp (CBI.V) über eine Reihe von gestaffelten Zahlungen – Bargeld und Tocvan-Stammaktien – über einen Zeitraum von 5 Jahren mit zunehmenden Arbeitsverpflichtungen, wenn die Earn-In-Periode fällig wird (insgesamt $2 Mio.)".

"Wie in der jüngsten Pressemitteilung vom 29. September 2020 vermerkt, wurden mehrere bedeutende Schlussfolgerungen gezogen", sagte Tocvan: "Eine davon ist die Interpretation eines subvertikalen, 100 m breiten röhrenartigen ("pipe-like") Merkmals im östlich-zentralen Teil des Grundstücks, wobei dieses Merkmal möglicherweise ein "Brekzien-Zuführungskanal" ("breaccia feeder pipe") im Zusammenhang mit einer epithermalen Mineralisierung darstellt."



Breccia Pipes sind Strukturen aus brekziösem Gestein mit langer vertikaler und nahezu elliptischer horizontaler Ausrichtung.

Brekzienstrukturen haben schon immer das Interesse von Bergleuten und Geologen auf sich gezogen", erklärt die Geologie-Abteilung der Universität Bolyai, "aufgrund ihres hohen metallischen Potentials".

Im südöstlichen Teil des Grundstücks wurde bei der geochemischen Analyse ein 2. kreisförmiges Merkmal identifiziert, bei dem es sich möglicherweise ebenfalls um ein röhrenartiges Merkmal handelt. Beide röhrenartigen Merkmale folgen der nordwestlichen bis südöstlichen Hauptscherungsstruktur, die quer über das Grundstück verläuft.



Die Pipe-Strukturen korrelieren mit den Untersuchungsergebnissen mit hohem Silbergehalt im Boden (317 g/t Silber) und mit hohem Silbergehalt im Gestein (323 g/t Silber).



Das Pilar-Gold-Silber-Grundstück wird als ein strukturell kontrolliertes epithermales Projekt mit geringer Sulfidierung interpretiert.

Hydrothermale Flüssigkeiten, die Gold, Silber und andere Elemente beherbergen, können sich innerhalb der Strukturen und des umgebenden Wirtsgesteins in mineralisierte Adern verwandeln.

Im nordwestlichen Teil des Grundstücks wurden durch historische Erdoberflächenarbeiten und Bohrungen 3 Mineralisationszonen identifiziert, die als Main Zone, North Hill und 4 Trench bezeichnet werden.

Mehr als 17.700 m an Bohrungen wurden von früheren Betreibern abgeschlossen (die gemeldeten Längen sind Bohrmächtigkeiten):

Highlights:

-- 0,73 g/t Gold über 40 m

-- 0,75 g/t Gold über 61 m

-- 17,3 g/t Gold über 1.5 m

-- 5,27 g/t Gold über 3 m

-- 53,47 g/t Au und 53,4 g/t Silber über 16 m

-- 9,64 g/t Gold über 13 m

-- 10,6 g/t Au und 37,8 g/t Silber über 9 m

2.650 m Erdoberflächen- und Grabungsgesteinsproben:

Highlights:

-- 55 g/t Gold über 3 m

-- 28,6 g/t Gold über 6 m

-- 3,39 g/t Gold über 50 m

Signifikante Ergebnisse einer Erdoberflächenuntersuchung mit Gesteinsproben auf dem gesamten Grundstück werden nachstehend hervorgehoben:

Am 26. November 2019 änderte Tocvan seinen Vertrag mit Colibri und gab TOC die Option, die zusätzliche 49%-Beteiligung zu erwerben, indem innerhalb von 6 Monaten nach Erfüllung einer Reihe von vertraglichen Verpflichtungen eine weitere Zahlung von $2 Mio. an Colibri geleistet wird.

Zu diesem Zeitpunkt wurde Gold zu einem Preis von $1.600 gehandelt.

Heute wird Gold bei $1.910/Unze gehandelt – das Timing für diese Vertrags-Neuausrichtung war also gut gewählt.

Vor einem Monat sprach der Präsident und CEO von Tocvan, Derek Wood, mit Steve Darling von Proactive Vancouver über das bevorstehende Bohrprogramm.

"Es handelt sich um Erweiterungs- und Bestätigungsbohrungen", bestätigte Wood im Video von Proactive unten. "Als wir mit der Due-Diligence-Prüfung des Grundstücks begannen, reizte uns die Tatsache, dass es bereits eine beträchtliche Anzahl von Bohrungen gab, die sich jedoch alle auf einen Grundstücksteil konzentrierten. Wir haben das Gefühl, dass es dort eine Ressource gibt. Nach dieser Runde von Bohrungen planen wir, eine Grossprobe ("bulk sample") zu nehmen und uns dann einige Minendesigns anzusehen.



Quelle: https://youtu.be/kC0Qyh595fQ

Tocvan ist der Ansicht, dass das Unternehmen möglicherweise einen zweiten parallel verlaufenden mineralisierten Gold- und Silbertrend östlich des gebohrten Gebiets sowie eine neue hochgradige Silberzone, die als Zone East bezeichnet wird, entdeckt hat.

"Pipes und Brekzien-Pipes sind bedeutende Merkmale in epithermalen Gold-Silber-Lagerstättenmodellen", so Tocvan, "und können Bonanza-Gold- und Silbergehalte enthalten".

- Lukas Kane

Vollständige Offenlegung: Tocvan ist ein Equity-Guru-Marketing-Kunde.

Lukas Kane



Lukas Kane ist der Pseudonym des in Vancouver ansässigen Filmemachers, Investors und Schriftstellers Guy Bennett. Zuvor war Guy Bennett CEO eines nordamerikanischen Investment-Nachrichtensyndikats und Kommunikationsdirektor eines Konsortiums von Rohstoffgewinnungsfirmen. Im Laufe seiner Karriere hat er Kupferminen in der Wüste Antofogasta in Chile, Kaliprojekte in Saskatchewan, Cannabislabors in Kalifornien und Bekleidungsfabriken in Shenzhen, China, besucht. Er hat auch einen Film und ein Buch geschrieben, sowie ein Projekt an ein chinesisches Filmstudio verkauft. Als rudimentärer Mandarin-Sprecher sind Herrn Bennetts Leidenschaften seine Familie, das Schreiben und Football.

