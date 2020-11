Euro Finance Week – Finanz-Prominenz auf großer TV-Bühne

Der erneute Lockdown zwingt auch den Deutschen Fachverlag als Veranstalter der traditionell im November stattfindenden Euro Finance Week (16. bis 20.11.) kurzfristig zum Umdisponieren. Die ursprünglich als Hybrid-Veranstaltung geplante Finanzmarkt-Konferenz soll jetzt komplett ohne Publikum als professionelle TV-Produktion aus dem Frankfurter Zoo-Gesellschaftshaus ins Internet übertragen werden, wie uns Euro Finance Group-Geschäftsführer Andreas Scholz berichtet.

Da trifft es sich gut, dass Scholz als ehemaliger Moderator von Bloomberg-TV ein erfahrener Fernsehmann ist. Die gewohnt hochkarätigen Referenten, die trotz des Formatwechsels bislang allesamt bei der Stange geblieben sind, werden im großen Saal des Zoo-Gesellschaftshauses live auf einer neun Meter langen Bühne mit moderner LED-Hintergrundwand auftreten. EIB-Präsident und „Banker of the Year 2019“, Werner Hoyer, will eigens für seinen Auftritt auf der Euro Finance Week von Luxemburg nach Frankfurt reisen.