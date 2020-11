Marktkommentar: Wall Street im Erholungsmodus

Die Wall Street erholte sich am Montag von ihrem größten Wochenverlust seit März und am Dienstag steigen die US-Futures weiter zusammen mit den Indizes aus der asiatisch-pazifischen Region.

Alle Umfragen deuten darauf hin, dass der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden die US-Wahlen gewinnen sollte, doch die Ungewissheit wird wahrscheinlich bis Mittwochmorgen anhalten. Es gibt auch Sorge, dass das Ergebnis angefochten wird, was bedeutet, dass ein klarer Sieger möglicherweise erst deutlich später feststeht. Dies könnte die Stimmung unter den Anlegern belasten. Kann sich der marktbreite S&P 500 dem im Februar ausgebildeten Allzeithoch um die 3.400 Punkte annähern, nachdem im Monatschart im August und Oktober zwei Fehlausbrüche zu erkennen waren?

EURUSD erlebte am Montag einen volatilen Wochenstart, da das Paar nach einigen Richtungswechseln die Sitzung mit einem kleinen Kerzenkörper und langen Schatten beendete. Am Abend gab es mit dem Doppelboden etwas Hoffnung, dass die sechstägige Verlustserie gebrochen werden kann. Eine Aufwärtskorrektur könnte den Kurs in Richtung des Bodens an der 1,17er-Marke zurückbringen, der in der vergangenen Woche mit rasantem Tempo unterschritten wurde. Um den Trend im 4-Stunden-Chart umkehren zu können, wären jedoch stärkere Anstiege erforderlich.

Der DE30 brach am Montag aus der mehrtägigen Seitwärtsrange zwischen 11.400 und 11.650 Punkten aus und stieg so stark wie zuletzt am 28. September. Am Dienstag versuchen die Bullen, den Anstieg für einen vierten Tag in Folge fortzusetzen und sich der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten anzunähern. Im 30-Minuten-Chart haben die Bullen wieder die Kontrolle übernommen, doch in den höheren Zeiteinheiten (H4 und D1) arbeiten sie nach wie vor gegen den Trend, sodass noch nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob wir bereits das Tief gesehen haben.



