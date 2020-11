Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Dax weiter stark - Reichlich Bewegung nach Quartalszahlen Der Dax präsentiert sich auch am Tag nach der US-Wahl in starker Form. Am Donnerstag legte der deutsche Leitindex gegen Mittag um 1,15 Prozent auf 12 466,25 Punkte zu und notierte damit über der exponentiellen 200-Tage-Linie als Indikator für den …