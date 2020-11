Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

VW will Frauenanteil in der IT erhöhen - keine Angst vor Tesla Volkswagen sieht vor allem in IT-Berufen noch Nachholbedarf bei der Einstellung weiblicher Talente. In dem Bereich seien derzeit nur etwa 15 Prozent der Beschäftigten Frauen, sagte Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian am Freitag auf einem …