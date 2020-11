DE30: Index wird auf 40 Mitglieder erweitert

++ Europäische Märkte notieren am Dienstag höher ++ DE30 testet erneut den Widerstand bei 13.250 Punkten ++ Deutsche Börse wird deutschen Leitindex auf 40 Mitglieder erweitern ++



Die europäischen Märkte werden am Dienstag höher gehandelt, da die Investoren Trumps Empfehlung an die General Services Administration begrüßten, den Übergangsprozess zur Biden-Regierung einzuleiten. Donald Trump weigert sich immer noch, nachzugeben, aber die Empfehlung hat die Chancen für einen friedlichen Übergang erheblich erhöht.

Zwei Berichte aus Deutschland wurden heute Morgen veröffentlicht. Die BIP-Daten für das 3. Quartal lagen bei 8,5% im Quartalsvergleich und wurden von 8,2% im Quartalsvergleich nach oben revidiert. Die Details zeigten eine solide Leistung des privaten Konsums, die Investitionen in Maschinen und Ausrüstung sowie die Exporte verzeichneten solide zweistellige Zuwächse. Die Gesamtinvestitionen fielen jedoch etwas schwächer aus als erwartet. Der ifo-Geschäftsklimaindex für November erwies sich ebenfalls als schwächer als erwartet, wobei der Teilindex zu den Erwartungen auf den niedrigsten Stand seit Juni fiel.

Quelle: xStation 5

Der DE30 scheiterte gestern an der Widerstandszone bei 13.250 Punkten. Der Index erreichte ein neues 2-Monatshoch bei etwa 13.300 Punkten, konnte die Gewinne jedoch nicht halten und fiel unter die oben genannte Kurszone zurück. Der Rückgang wurde an der 50-Stunden-Linie (grüne Linie) gestoppt und der DE30 stieg danach wieder in Richtung 13.250 Punkte. Auf dem Chart ist eine Abfolge von höheren Tiefs zu erkennen, was darauf hindeutet, dass die Bullen weiterhin im Vorteil sind. Der Wirtschaftskalender ist heute überschaubar, sodass die Volatilität von den Schlagzeilen abhängen könnte. Es wird erwartet, dass das Biden-Team im Laufe des heutigen Tages die Kandidaten für die Spitzenpositionen in der Regierung benennt, was einige Bewegungen auslösen könnte. Kurzfristige Unterstützung gibt es an der 50-Stunden-Linie (13.170 Punkte) und der Aufwärtstrendlinie (13.080 Punkte). Die potenzielle Reichweite des Ausbruchs aus dem aufsteigenden Dreiecksmuster deutet auf eine Aufwärtsbewegung in Richtung des 13.600-Punkte-Bereichs hin.

DE30-Mitglieder um 11:07 Uhr. Quelle: Bloomberg



Unternehmensnachrichen

Die Deutsche Börse (DB1.DE) hat angekündigt, dass es im 3. Quartal 2021 zu Veränderungen im deutschen Leitindex kommen wird. Die größte Änderung von allen ist, dass der Index von 30 auf 40 Mitglieder erweitert wird. Außerdem werden die Anforderungen an die Unternehmen für die Aufnahme in den deutschen Blue-Chip-Index verschärft, was im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard steht.



Einschätzungen von Analysten

Continental (CON.DE) wurde bei der Citigroup auf „Kaufen" heraufgestuft (Kursziel: 132 Euro)

wurde bei der Citigroup auf „Kaufen" heraufgestuft (Kursziel: 132 Euro) Die Deutsche Börse (DB1.DE) wurde bei Oddo BHF auf „Kaufen" heraufgestuft (Kursziel: 155 Euro)

Die Deutsche Börse (DB1.DE) startete den heutigen Handelstag mit einem höheren Kurs, hat seitdem aber alle Gewinne wieder zunichte gemacht. Die Aktie testet die langfristige Unterstützungszone bei 133 Euro. Sollte es einen Durchbruch geben, wäre der Weg zum Anfang November erreichten Tief bei 125 Euro frei. Quelle: xStation 5



