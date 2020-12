PLATOW-wikifolio-Manager erhöht sein Investment

Da das Euwax Sentiment mit einem aktuellen Stand von minus 5,97 Punkten weiterhin unter der entscheidenden Marke von minus 4 Punkten notiert, sind wir immer noch „Hebel Long“ positioniert. Die am Dienstag der vergangenen Woche bei einem DAX- Stand von rund 13240 Punkten eröffneten Trades liegen aktuell mit 2,2% (Hebel 2) bzw. 3,3% (Hebel 3) im Plus. Allerdings tut sich der DAX leider schwer, die Widerstände auf dem Weg zu den alten Rekordhochs zu durchbrechen. Ansonsten könnten wir hier schon deutlich höhere Gewinne verbuchen.

Trotz bzw. gerade wegen der insgesamt immer noch weit hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Performance hat der als „wikifolio-Manager“ tätige PLATOW-Redakteur in der vergangenen Woche sein privates Investment bei den beiden wikifolios auf dem reduzierten Niveau noch mal spürbar ausgeweitet. Wir sind also weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir zumindest annähernd an die Ergebnisse der Backtests anknüpfen und mit unserer Strategie auf Dauer deutlich positive Renditen generieren können. Mit dem Zukauf wird noch mal deutlich unterstrichen, dass wir an dieses Projekt glauben.

