Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX kann bei 13827 einen vollständigen Aufwärtsimpuls und damit eine schwarze 1 auf der Jahrhundert-Zeitebene beendet haben. Der scharfe Rücklauf seit dem Allzeithoch ist korrektiv und kann die Startbewegung der schwarzen 2 sein.Die schwarze 2 bildet vermutlich ein Flat mit blauer A=8612 (Zigzag-X-Flat-X2-Triangle mit orangener W=11669, orangener X=12279, orangener Y=8819, orangener X2=9996, orangener Z=8612) sowie laufender blauer B – sehr wahrscheinlich mit orangener W=12931, orangener X=11324 sowie laufender orangener Y (bisher 13456). Im Tageschart wurde mit dem Bruch der orangenen 0-b-Linie die "Rette-sich-wer-kann"-Marke ausgelöst und mit dem Bruch der hellgrünen 0-b-Linie ein Grundmuster in der orangenen W angezeigt.Der Zielbereich der orangenen Y liegt zwischen 13461 und 13827. Die orangene Y bildet ein Flat mit grüner A=12263, grüner B=11784 und grüner C (bisher 13456). Die grüne C befindet sich in der lila 5, in der seit dem Zwischenrücksetzer auf 12871 eine zeitlich sehr ausgedehnte rote V gezählt werden kann. Die rote V ist korrektiv interpretierbar mit blauer a=13253 und vermutlich immer noch laufender überschiessender blauer b (orangene a=12927, orangene b=13456, orangene c bisher 13281 mit 61er Ziel 13255 – lila Fibos; idealerweise mit Bruch der orangenen 0-b-Linie). Die fehlende blaue c könnte die rote V/lila 5/grüne C oberhalb 13461 unmittelbar beenden. Allerdings kann die zähe Aufwärtskorrektur auch noch eine Weile andauern.Nach Abschluss der orangenen Y/blauen B sollte die blaue C im Programmheft auftauchen. Die blaue C kann auf direktem Weg in den Zielbereich unterhalb 3588 vordringen (blauer Pfad).Im DJI steht mit dem erneuten Allzeithoch bei 30312 kurz vor einem Abschluss auf der Jahrhundert-Zeitebene des Big Pictures. Damit kann im DJI jederzeit eine grössere Korrektur starten.Der DAX hat mit seinem korrektiven Allzeithoch bei 13827 bereits eine Jahrhundert-Welle abgeschlossen. Die unvollständigen Muster des korrektiven Rücksetzers auf bisher 7959 lassen nach der abgeschlossenen Zwischenerholung ein fehlendes Tief erwarten. Ein direkter Rutsch unter 3588 wäre nach einem Anstieg über 13461 möglich.