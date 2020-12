Ein Schauspieler, der die geweihten Hallen der Royal Scottish Academy of Music and Drama in Glasgow hinter sich lässt, um lieber in einer Comedy zu spielen mit dem Namen „Leise Maus“ -

AURORA: ACB // ISIN: CA05156X1087

- so ein Mann verdient unsere Aufmerksamkeit. Komödie ist schwieriger als Tragödie, daher war Menschen zum Lachen zu bringen schon immer die Königsdisziplin auf dem Feld der Unterhaltung. Besagter Schauspieler namens Gregor Fisher hatte also diese Paraderolle, die sich Glatzkopf nannte. Was ein bisschen Etikettenschwindel war, denn ein paar Haare waren durchaus noch vorhanden, die ihm strähnig über dem Charakterschädel hingen. Fürwahr kein schöner Anblick. Stellen Sie sich nun diesen Mann vor, wie er klein und unansehnlich versucht, in einem Passbildautomaten ein vorteilhaftes Foto von sich zu machen.

Das geht grandios schief. Mal funktioniert der Auslöser nicht, dann wieder zu schnell, und am Ende kracht der Stuhl hinab. Worauf eine angenehme Musik einsetzt - Johann Sebastian Bach - und wir den Rauch einer Zigarre nach oben kringeln sehen. „Happiness is a cigar called Hamlet“, sagt der Sprecher, „Glück ist eine Zigarre namens Hamlet“, denn wir befinden uns mitten in einer Tabak-Werbung, die ein Vierteljahrhundert lang die Briten mit feinstem Humor beglückte. Bleibt also die Frage offen, ob der geneigte Zuschauer von heute Gefallen an einer Reklame finden würde mit dem Slogan „Glück ist ein Joint von Aurora“? Nun, Tabakwerbung in Kinos und Fernsehen ist auch bei den Briten längst passé, insofern werden wir die Antwort nie erfahren.

Trotz der positiven Einschätzung der Wall Street über die Wachstumschancen der Aurora-Aktie - das durchschnittliche Aufwärtspotenzial in den letzten zwölf Monaten betrug 15,25% - könnte das kanadische Unternehmen so eine schöne Werbeunterstützung sicher gut gebrauchen. Natürlich als Komödie dargebracht und nicht als Tragödie.

Chart Aurora

Szenario 1 Primärszenario

Nachdem der Kurs im Oktober unseren berechneten Zielbereich von oben angelaufen hat - Sie sehen diesen als zweite gelbe Box im Chart - bewegte sich die Aktie seitwärts. Zum Glück, denn wäre sie unter die Unterstützung bei C$ 4.93 gefallen, wäre das jetzige Szenario erst einmal beendet gewesen. So ist immer noch mit dem impulsiven Anstieg zu rechnen, vor allem wenn der Widerstand bei C$ 26.79 genommen wird. Wichtig bleibt somit, dass sich der Markt über C$4.93 hält, um das Aufwärtsszenario weiter aufrecht zu erhalten und den Titel weiter in Richtung Norden zu treiben.

