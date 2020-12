Seit Tesla am letzten Freitag zum Handelsschluß ein neues Allzeithoch erreicht hatte, geht es mit der Aufnahme in den S&P 500 für die Aktie bergab. Ein entscheidender Katalysator dafür ist die Ankündigung von Apple, in d

Seit Tesla am letzten Freitag zum Handelsschluß ein neues Allzeithoch erreicht hatte, geht es mit der Aufnahme in den S&P 500 für die Aktie bergab. Ein entscheidender Katalysator dafür ist die Ankündigung von Apple, in den Markt für Elektrofahrzeuge einzusteigen (auch wenn bisher noch recht unkonkret geblieben ist, in welcher Form und wie Apple das eigentlich tun will). Aber die Wall Street sieht in Apple einen viel gefährlicheren Konkurrenten als die anderern großen Autobauer (wohl nicht ganz zurecht!). Für Tesla kommt nun noch hinzu, dass mit der Aufnahme der Aktie in den S&P 500 ein entscheidender Kaufgrund weggefallen ist. Die Aktienmärkte heute ingesamt vorweihnachtlich eher ruhig..

