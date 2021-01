Auslöser für die Rallye war zu Beginn des abgelaufenen Jahres noch der Umstand, dass viele Baumärkte geöffnet blieben, die Ernüchterung setzte mit dem zweiten Teil-Lockdown und den Schließungen der Filialen ein. Insgesamt aber präsentiert sich die Hornbach Holding-Aktie aus technischer Sicht vergleichsweise fest und steuert innerhalb der seit Anfang Oktober laufenden Konsolidierung nun eine wichtige Unterstützung bestehend aus einer Horizontalunterstützung sowie dem EMA 50 auf Wochenbasis an. Genau dieser Bereich gilt als potenzielle Trendwendestelle für die Wiederaufnahme der übergeordneten Rallye.

EMA 50 fest im Blick

Noch ist es zu früh eine fundierte Aussage über eine Trendwende im Bereich der markanten Unterstützung von 75,00 Euro zu treffen, erst müsste sich aus technischer Sicht ein klarer Boden in der Hornbach-Aktie abzeichnen. Dieser könnte allerdings durchaus einige Tage bis Wochen in Anspruch nehmen, wobei die aktuelle Wochenkerze bereits zuversichtlich stimmt. Handfeste Kaufsignale können sich nach aktueller Auswertung allerdings erst oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 82,75 Euro ergeben, daraus ließe sich anschließen Kurspotenzial an rund 90,00 Euro freisetzen. Darüber würden weitere Zielmarken bei 95,00 und an den Jahreshochs aus 2020 bei 101,40 Euro liegen. Ein nachhaltiger Kursrutsch unter 75,00 Euro sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, Abschläge zurück auf 72,50 sowie 66,10 Euro kämen in diesem Szenario nicht überraschend.