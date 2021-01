US-Berichtssaison: Vorschau für Big Tech

Die US-Berichtssaison für Q4 2020 ist in vollem Gange. Der gestern nach Börsenschluss veröffentlichte Microsoft-Bericht erwies sich als große positive Überraschung. Das Unternehmen konnte die Gewinn- und Umsatzerwartungen übertreffen und zeigte ein hohes Wachstum im Cloud-Segment. Heute werden den Anlegern nach der Wall Street-Sitzung die Berichte von drei Mega-Cap-Unternehmen angeboten und das könnte einen großen Einfluss auf die Stimmung gegenüber der US-Tech-Branche haben. Werfen wir einen Blick darauf, was der Markt von Apple, Facebook und Tesla erwartet.



Apple

Es wird erwartet, dass Apple (AAPL.US) zum ersten Mal einen Quartalsumsatz von mehr als 100 Mrd. Dollar melden wird, wobei die Prognose auf einen Umsatz von 102,8 Mrd. Dollar (+12% gegenüber dem Vorjahr) hindeutet. Der Gewinn je Aktie wird bei 1,41 Dollar gesehen, nach 1,25 Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Es wird erwartet, dass die Blockbuster-Verkäufe durch die starke Nachfrage nach dem neuen iPhone 12 angetrieben werden, wobei einige Analysten prognostizieren, dass die gesamten iPhone-Verkäufe in diesem Quartal rund 60 Mrd. Dollar erreicht haben könnten. Allerdings hat die zunehmende Einführung von „Work-from-Home”-Programmen die iPad- und Laptop-Verkäufe in den vergangenen Quartalen unterstützt und die Anleger werden auch darauf achten, ob sich dieser Trend fortsetzt. Die Apple-Aktie hat im Jahr 2021 bereits fast 8% zugelegt und der Ergebnisbericht könnte ein Auslöser für eine große Bewegung sein.

Apple (AAPL.US) gelang der Sprung über die Widerstandszone bei 137,50 Dollar, die durch die Hochs von Anfang September 2020 und Ende Dezember 2020 markiert wird. Die Aktie startete diese Handelswoche mit einem großen bullischen Gap, aber die Aufwärtsbewegung hat sich seitdem verlangsamt. Der Widerstand beim 127,2% Retracement (146,50 Dollar) ist das nächste zu beobachtende Level. Quelle: xStation 5



Facebook

Facebook (FB.US) wird voraussichtlich einen Umsatzanstieg von 24,6% im Vergleich zum Vorjahr auf 26,3 Mrd. Dollar verzeichnen. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 2,56 auf 3,18 Dollar steigen. Da im letzten Quartal des Jahres viel Geld für den Urlaub ausgegeben wird, ist zu erwarten, dass die Werbeeinnahmen sehr stark sein werden. Es wird erwartet, dass das Nutzerwachstum langsam ist, aber das liegt hauptsächlich daran, dass Facebook bereits eine massive Nutzerbasis hat. Es wird erwartet, dass die Anzahl der täglich aktiven Nutzer von 1,82 Milliarden am Ende des 3. Quartals 2020 auf 1,83 Milliarden steigt. Auf der anderen Seite hat das Social-Media-Unternehmen in letzter Zeit viel Kritik auf sich gezogen, weil es die freie Meinungsäußerung auf seinen Plattformen eingeschränkt hat. Die Anleger werden darauf achten, ob und wie das Unternehmen diese Probleme bei der Berichtsveröffentlichung anspricht. Die Aktie ist in letzter Zeit hinter anderen Mega-Cap-Unternehmen zurückgeblieben und hat im Jahr 2021 nur 4% zugelegt.

Facebook (FB.US) wurde in letzter Zeit seitwärts gehandelt. Die Aktie hat jedoch einen großen Sprung gemacht und nähert sich der Abwärtstrendlinie. Bei einem Bruch über diese Hürde könnte der Aktienkurs die Allzeithochs im Bereich von 303 Dollar testen. Quelle: xStation 5



Tesla

Der US-Elektroautohersteller Tesla (TSLA.US) wird voraussichtlich einen Umsatz von 10,5 Mrd. Dollar melden, nach 7,4 Mrd. Dollar im 4. Quartal 2019. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 143% gegenüber dem Vorjahr auf 1,04 Dollar steigen. Das Unternehmen hat im Jahr 2020 499.550 Fahrzeuge ausgeliefert und damit das für dieses Jahr gesetzte Ziel von 500.000 Auslieferungen fast erreicht. Da das Unternehmen bewiesen hat, dass es in der Lage ist, seine Ziele zu erreichen, wird das Auslieferungsziel für 2021 ein wichtiger Punkt bei dem kommenden Bericht sein. Die Tesla-Aktie notiert seit Jahresbeginn um 26% höher, aber ein ehrgeiziges Auslieferungsziel könnte für weiteren Auftrieb sorgen.

Tesla (TSLA.US) brach mit einer starken Aufwärtsbewegung über die obere Grenze des Keilmusters aus. Allerdings ist der Anstieg danach ins Stocken geraten und es sieht so aus, als würde die Aktie auf den nächsten Katalysator warten. Der Ergebnisbericht wäre ein solcher Katalysator und könnte dem Aktienkurs helfen, das Allzeithoch bei etwa 900 Dollar zu überwinden. Quelle: xStation 5



