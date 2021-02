FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am zweiten Tag im Monat Februar haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt kräftig zugelegt. Der Leitindex Dax stieg am Dienstagmorgen um 1,2 Prozent auf 13 786 Punkte. Analyst Manfred Bucher von der Landesbank BayernLB sprach von "neuem Optimismus", nachdem sich ein starker Zinsanstieg in China zuletzt wieder beruhigt habe. Zudem hätten Anleger an der US-Börse Nasdaq am Vortag die Schwergewichte Amazon und Alphabet gekauft in Erwartung starker Quartalszahlen am Dienstag.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Morgen um 1,25 Prozent zu auf 31 835 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,4 Prozent.