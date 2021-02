Heutzutage gibt es so viele Anlagemöglichkeiten, dass einem dabei schon einmal der Kopf schwirren kann, wenn man sich über verschiedene Produkte zur Kapitalanlage informiert.

Unweigerlich stellen sich dabei auch Fragen nach der Sicherheit dieser Geldanlagen. Die Börse kann crashen, Unternehmen können pleitegehen, und in Zeiten des großen Gelddruckens wird auch Papiergeld immer wertloser. Viele stoßen im Rahmen ihrer Recherchen dann auf Gold und andere Edelmetalle. Sie gelten als krisensicher und eignen sich auch dazu, sich eine Reservewährung als Notvorrat aufzubauen, falls es doch einmal zu einer Hyperinflation kommen sollte.

Goldpreisentwicklung

Im Jahr 2000 kostete eine Feinunze (ungefähr 30g) Gold rund 300,00 Euro. Heute bezahlt man für dieselbe Menge schon über 1.500 Euro.

Im Krisenjahr 2008 und in den Folgejahren hat der Goldpreis fast ein exponentielles Wachstum erlebt. Nachdem der Preis in der Mitte der 2010er-Jahre wieder etwas nach unten ging, nahm der Kurs nach oben ab 2018 wieder Fahrt auf, und erreichte im August 2020 ein Allzeithoch von 1664 Euro pro Feinunze.

Daraus wird ersichtlich, dass Gold nach wie vor als Krisenwährung betrachtet wird und für viele als sicherer Hafen erscheint, wenn es auf den weltweiten Kapitalmärkten zu turbulent wird.



Warum ist Gold so beliebt?

In dieser Zeit der Nullzinspolitik und des Gelddruckens im großen Stil verlieren die Menschen immer mehr den Glauben in das bestehende Währungssystem.

Der Inhaber der Nobel Metal Factory, Ronny Wagner, ist Experte was den Handel mit Edelmetallen betrifft. Er sieht die Entwicklung des globalen Währungsmarkts mit Sorge: „Indem die Märkte immer mehr mit billigem Geld geflutet werden, wird die Inflation immer weiter vorangetrieben. Das Resultat: Papiergeld wird immer weniger wert, je mehr davon gedruckt und in Umlauf gebracht wird.“

Das sehen auch immer mehr Menschen so und suchen nicht nur eine Kapitalanlage, sondern auch eine Währung für Krisenzeiten, die im Gegensatz zu Papier ihren Wert nicht verliert.

Vor allem bei Deutschen ist Gold als Anlageobjekt sehr beliebt. Der Grund dafür ist historisch bedingt. Durch die Hyperinflation in den 1920er- und 1930er-Jahren, wo die Währung komplett wertlos geworden war, verloren die Menschen das Vertrauen in das System. Das ist bis heute in den Köpfen der Menschen verankert.

Kann Gold an Wert verlieren?

Im Grunde genommen verliert Gold an sich nicht an Wert. Die Menge einer Unze ist immer gleich. Was sich jedoch ändert, ist der Preis, der im Austausch gegen die Unze bezahlt werden muss.