Feedback Montega CONNECT: Überzeugender Vorstandsauftritt bringt interessante Potenziale zum Vorschein



Wir haben gestern zusammen mit SBFs CEO Rudolf Witt einen virtuellen Round Table veranstaltet. Die Gesprächsrunde bekräftigte uns in unserer positiven Meinung und lieferte einige interessante Einblicke hinsichtlich künftiger Wachstumspotenziale.



Weitere Übernahme in 2021 denkbar: Nach der LUNUX-Übernahme im September letzten Jahres äußerte Herr Witt nun Pläne über eine weitere potenzielle Übernahme. Im Fokus der M&A-Strategie steht ein Unternehmen aus dem Elektronik-Bereich, das über Kompetenzen in der Leiterplattenbestückung verfügt. Damit will SBF einen weiteren Schritt in der Wertschöpfungskette abdecken und somit die Abhängigkeit von externen Anbietern minimieren. Im Gegensatz zur LUNUX, die aus einer Insolvenz heraus übernommen wurde, zielt SBF diesmal auf ein profitabel operierendes Unternehmen ab, das rund 10 Mio. Euro Umsatz pro Jahr generiert. Falls es zu einer Übernahme kommen sollte, zieht der Vorstand eine Kapitalerhöhung zur (Teil-)Finanzierung in Erwägung.



Umsatzpotenzial in England durch Siemens: Im Zusammenhang mit einem Auftrag über 94 Züge für die Londoner U-Bahn, den Siemens Mobility im November 2018 gewinnen konnte und deren Auslieferung in 2023 beginnen soll, sieht der CEO großes Potenzial für das Unternehmen, eine wesentliche Rolle bei der Ausstattung der Decken- und Beleuchtungssysteme zu spielen. Demnach schätzt der Vorstand die aus der U-Bahn- Auslieferung potenziell resultierenden Erlöse auf rund 5 Mio. Euro, die aktuell noch nicht in unseren Prognosen berücksichtigt sind.



USA-Standort aufgeschoben, aber nicht aufgehoben: Die Pläne zur Expansion in die USA haben aktuell zwar nicht die oberste Priorität für das Unternehmen, sind aber keinesfalls von der Agenda gestrichen. Nach wie vor besteht laut CEO die Möglichkeit zum Aufbau einer neuen Produktionsstätte vor Ort, wodurch sich aufgrund des Interesses eines langjährigen Kunden an einer regionalen Erweiterung der Zusammenarbeit ein Umsatzpotenzial im zweistelligen Mio.-Bereich bieten würde.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 12,50 Euro