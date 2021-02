Am Ende stand im Januar für den Hedgefonds Melvin Capital ein Verlust von 53 Prozent seines Vermögens in den Büchern. Nur durch eine Kapitalspritze in Höhe von 2,75 Milliarden Dollar durch andere Hedgefonds konnte das Un

Die online-community in reddit Foren wie r/wallstreetbets jubelte. Wie bei David gegen Goliath hatten die Kleinanleger den Profis die Stirn geboten und gingen – zumindest vorerst – als Sieger vom Platz. Dabei war die Rollenverteilung von vornherein klar. Auf der einen Seite die „guten“ Kleinanleger, auf der anderen Seite die „bösen“ kapitalstarken Hedgefonds. So einfach und doch so falsch. Denn Melvin Capital wurde das Opfer einer online Graswurzelbewegung, die sich auf das Geschäftsmodell der Hedgefonds eingeschossen hatte.

Melvin Capital hatte mit Leerverkäufen auf einen fallenden Kurs der Gamestop-Aktie gesetzt. Gamestop ist der größte Computerspielhändler der Welt. Filialen finden sich in jeder größeren Stadt, häufig in Einkaufszentren. Das Geschäftsmodell gilt jedoch als überholt, denn der Händler setzte vor allem auf den An- und Verkauf von Computerspielen als physische Datenträger. Den Trend zu digitalen Downloads hat das Unternehmen verschlafen. Die Aktie befindet sich seit Jahren in einem stetigen Abwärtstrend. Der Tiefpunkt des Kurses wurde im letzten Jahr erreicht, als die Aktienpreise auf teilweise unter 3 US-Dollar fielen. Das 1984 von zwei Harvard-Business-School-Absolventen gegründete Unternehmen steht schon lange mit dem Rücken zur Wand. Das ideale Ziel für Hedgefonds.

Die Yolos übernehmen

In den entsprechenden online Foren sind solche Aktien häufig Thema. Gerade in dem Forum r/wallstreetbets geht es nicht um das Investieren, sondern um „alles oder nichts Strategien“. Das Hauptthema ist der Handel mit Aktienoptionen, also mit Wetten darauf, ob und wann ein bestimmter Aktienkurs steigt oder fällt. Yoloing heißt es, wenn dann jemand auch noch seine kompletten Ersparnisse auf eine einzige dieser heiklen Wetten setzt. Man lebe ja schließlich nur einmal – you only live once, abgekürzt Yolo. Als die Zocker gemerkt haben, das auf der Aktie von Gamestop viele Kaufoptionen lagen, entstand wohl die Idee es den „großen“ der Branche einmal zu zeigen. Bereits im September 2020 wies ein Nutzer auf die Short-Positionen hin und rief zur Attacke auf die Hedgefonds. Das r/wallstreetbets-Forum hat mehrere Millionen Mitglieder und nicht wenige fingen an Gamestop Aktien zu kaufen. Der Kurs fing an zu steigen.

Der Short Squeeze

Der Kurs von Gamestop stieg von 2,57 auf zeitweise 483 Dollar. Steigende Kurse sind Gift für die Strategie der Short Seller. Neben Melvin Capital hatten sich einige Hedgefonds auf Gamestop eingeschossen. Die waren nun gezwungen ebenfalls Aktien zurückzukaufen. Wenn jedoch viele Leerverkäufer gleichzeitig das Wertpapier zurückkaufen wollen kommt es zu einem Nachfrageüberhang. Der Short Squeeze (Knappheit) lässt den Aktienkurs nahezu ungebremst steigen. Auf einmal ging es nicht mehr um eine Aktion von wenigen Zockern, sondern es erreichte fast ideologische Züge. Die „bösen“ institutionellen Anleger mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, so lautete das Ziel der online Community. Neben Gamestop traf es auch die Aktien von Nokia, AMC Entertainment oder Blackberry.

Nützliche „Idioten“

Vermutlich steigen immer noch viele Kleinanleger bei diesen Aktien ein. Sie sind die „nützlichen Idioten“ und stabilisieren derzeit den Kurs. Die große Mehrheit wird ihr Geld verlieren. Denn wertlos bleibt wertlos. Die Initiatoren dieser Welle sind vermutlich schon lange ausgestiegen und haben ihren Schnitt gemacht. Der Aktienmarkt ist effizient und langfristig setzt sich der faire Wert einer Aktie durch. Man hat die Hedgefonds etwas geärgert, einige haben viel verloren aber in Zukunft werden sie vorbereitet sein und ihre Strategien anpassen. Privatanleger sollten mit Aktienempfehlungen in online Foren vorsichtig sein. Geier gibt es nicht nur bei Hedgefonds, auch bei r/wallstreetbets ziehen Finanzhaie ihre Runden. Dabei wollen alle nur ihr bestes – ihr Geld.

