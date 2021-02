Beteiligungen – Neue Sektoren kommen in Mode

Im Mittelstand steigen die Gründer-Familien aus. Seit fünf Jahren wächst die Zahl der Gründer und Familiengesellschafter (s. „Unsere Meinung“ auf S. 1), die bei der Nachfolgeregelung an Wagniskapitalgeber denken. Das ist gut für Beteiligungsgesellschaften, die aber gerade in der Zeit nach Corona auf neue Trends setzen müssen: An die Stelle der früher dominanten Industrie sind verstärkt Sektoren wie Healthcare, Telekommunikation sowie Transport und Logistik getreten. Wir haben daher einige interessante Beteiligungsgesellschaften unter die Lupe genommen.

Neben Industrie- und Maschinenbauwerten hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) auch spannende Werte aus dem Technologie-, Medizin-, Telekom- und IT-Sektor im Portfolio. Bei allen Beteiligungen bessere sich derzeit das Stimmungsbild, was in den am Mittwoch (10.2.) veröffentlichten Q1-Zahlen per Ende Dezember zum Ausdruck kommt. Das Bewertungs- und Abgangsergebnis fiel mit 36,8 Mio. Euro im erwarteten Korridor aus (s. a. PB v. 20.1.). Unter dem Strich ergibt sich ein Gewinn von 24,9 Mio. (Vj.: Verlust von 0,2 Mio.) Euro.

Daraus errechnet sich ein Gewinn je Aktie (38,55 Euro; DE000A1TNUT7) von 1,65 Euro für das Q1. Der lässt sich zwar nicht linear auf das Gesamtjahr hochrechnen, doch der positive Ausblick der Portfoliounternehmen stimmt uns optimistisch. Wir kalkulieren mit einem 2020/21er-KGV von 11 und einer Dividendenrendite von 2,1%.