Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Der Kunststoffspezialist entwickelt nachhaltige Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, Verknappung von Ressourcen, Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und das wachsende Bewusstsein für Umweltprobleme. So beliefert Covestro Branchen von A wie Automobilindustrie bis V wie Verpackungsindustrie. Die Leverkusener nutzten die besondere Lage in der Chemie zum Jahresende. Nach dem coronabedingten Konjunktureinbruch kam die Industrie im dritten Quartal überraschend stark in Fahrt, was hauptsächlich auf die schnelle, wirtschaftliche Erholung in China zurückzuführen war. Zahlen für das vierte Quartal legt Covestro erst am 23. Februar vor, doch die Märkte nehmen einen Gutteil der erwarteten Entwicklung bereits vorweg.

.

Zum Chart

.

Der Kurs von Covestro hat vor dem endgültigen Ausverkauf Mitte März 2020 eine zwei Jahre andauernde Konsolidierung durchschritten, wo die Notierung vom All Time High bei rund 95 Euro bis auf 23,54 Euro zurückgegangen ist. Seit dem Tief Mitte März hat sich der Wert sehr schön erholt und in einem intakten Aufwärtstrend bereits wieder das Level von 58,58 Euro erreicht. Der Gewinn pro Aktie von 9,93 Euro aus dem Jahre 2017 ist so schnell nicht erreichbar, dennoch rechnet das Management im Jahre 2023 mit 6,32 Euro. Der niedrigste Gewinn in dieser Zeitspanne von 2,33 Euro mussten die Leverkusener im Jahr 2020 vorlegen. Werden die geplanten Gewinne realisiert, entspricht der Zugewinn von 2020 bis 2023 einem Wert von 171 Prozent. Grund genug, um von einer Fortsetzung der Kursrally auszugehen. Rein technisch erscheint das Papier aktuell als überkauft, womit eine Minikonsolidierung innerhalb des Aufwärtstrends denkbar ist. Dennoch hat der Kurs nach Überwindung des Widerstandes bei 59,37 Euro noch Luft nach oben bis zur Marke von 68,71 Euro.