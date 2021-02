Gut gegen Böse, Robinhood gegen das Establishment – an der Börse rumort es. Aber noch stimmt die Richtung.

Langweilig waren die letzten Tage keinesfalls, denn in den Schmuddelecken der Börse tobt ein Kampf: Gut gegen Böse – so das Motto einer großen Schar Social-Media-Zocker, die gegen die Macht der bisherigen „Master of the Universe“, den Hedgefonds, aufbegehren: Privatanleger haben sich über eine Social-Media-Plattform zu gezielten Aktienkäufen verabredet, die zu einer Kurs-Vervielfachung führten und Hedgefonds, die in dem jeweiligen Wert mit Leerverkäufen stark auf fallende Kurse gesetzt hatten, in arge Bredouille brachten. Die Leerverkäufer wurden zur Schließung und Rückkauf ihrer Positionen gezwungen. Das trieb den Kurs natürlich erst recht nach oben.

Von den betroffenen Aktien wie Gamestop oder AMC Entertainment hat man vorher nie etwas gehört, und fundamental handelt es sich auch eher um Pleitekandidaten, aber die konzertierte Aktion der „guten“ Kleinanlegern gegen „böse“ Profispekulanten zeigt wieder einmal die Macht des Internets: Im Schwarm können Kleinanleger die Profis mit ihren eigenen Waffen schlagen und bisherige Gesetzmäßigkeiten an der Börse, wonach nur institutionelle Anleger Kurse bewegen können, über den Haufen werfen.