Was machen die Märkte heute? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Schwäche der Techwerte und die anziehenden Zinsen. Wir schauen drei Aktien, die sich dem allgemeinen Trend entziehen können.

Die Wall Street tendierte gestern deutlich schwächer. Die Sektorenrotation gewinnt weiter an Fahrt. Der Verlust belief sich im DOW JONES auf 1,7 %, im marktbreiten S&P500 auf 2,5 % und im NASDAQ100 sogar auf 3,5 %. Das war der größte Tagesverlust seit Anfang September 2020. Ein Blick auf die Einzelwerte lohnt sich hier.Tesla gab bei hohen Umsätzen über 8 % nach. Der Schlusskurs lag bei 682 US$ was einem Abschlag von 24% gegenüber dem Top Kurs vor vier Wochen entspricht. Die nächste charttechnische Unterstützung liegt erst bei rund 500 US$.