Grob beschrieben läuft bereits seit März letzten Jahres eine dynamische Aufholjagd auf die vorausgegangenen Kursverluste, diese konnten bereits im November im Vergleich zu den Vorjahresständen ausgeglichen werden. Doch um 77,00 Euro herum verläuft auch ein mittelfristiger Horizontalwiderstand, der das Aufwärtspotenzial in der BMW-Aktie merklich einschränkt. Insgesamt aber zeichnet sich auf Sicht der letzten zwei Jahre eine Trendwende ab und könnte bei regelkonformer Umsetzung weiteres Kurspotenzial freisetzen. Hierzu aber müssen sich Bullen demnächst noch einmal einer Kraftanstrengung unterziehen.

Kurzfristiger Pullback möglich

Ein direkter Ausbruch über das Niveau von rund 77,00 Euro wird der BMW-Aktie nach den Kursgewinnen der letzten Tage nicht zugetraut, erst nach einem vorherigen Pullback. Frische Long-Positionen werden daher erst oberhalb von mindestens 78,50 Euro favorisiert und könnten das Papier von BMW weiter zum nächsten Zielbereich um 85,25 Euro vorantreiben. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Szenario ein Niveau von 75,00 Euro allerdings nicht überschreiten. Der angesprochene Pullback dagegen hätte kurzfristig Platz in den Bereich von 72,90 Euro, darunter sogar an rund 70,00 Euro. Erst bei einem Bruch der Unterstützung um 68,00 Euro sowie des EMA 200 werden größere Abschläge in Richtung 57,25 Euro erwartet.