Märkte am Montag: VW-Aktie rollt

Der DAX nimmt am Montagmittag das jüngste Rekordhoch ins Visier. Neue Allzeithochs dürften in Kürze folgen, denn von der Wall Street kommt kräftiger Rückenwind.

Rückenwind kommt dabei weiterhin von der Wall Street . Für den Dow Jones ging es am Freitag auf ein neues Allzeithoch nach oben, und beim S&P 500 liegen neue historische Tops in der Luft.

Der DAX kann sich am Montagmittag wieder ein Stück nach oben arbeiten. Die Chancen stehen gut, dass hier in Kürze der Ausbruch über das Rekordhoch vom 11. März bei 14.595 Punkten gelingt.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +0,2% 14.537 MDAX +0,2% 31.839 TecDAX +0,4% 3.343 SDAX -0,3% 15.350 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.845

Volkswagen: Weiterer Stellenabbau geplant

Am Montagmittag gibt es im DAX 20 Gewinner und zehn Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Volkswagen-Vz-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um rund drei Prozent nach oben.

Die neuesten Nachrichten zum geplanten Stellenabbau wurden von Anlegern positiv aufgenommen. Volkswagen hat sich hierbei mit dem Betriebsrat auf weitere Schritte geeinigt. Laut der Meldung werden bestehende Angebote zur Altersteilzeit nun auch für den Jahrgang 1964 geöffnet. Außerdem sollen älteren Beschäftigten neue Angebote für einen Vorruhestand unterbreitet werden.

Sto: Prognose erneut angehoben

Bei den deutschen Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von Sto SE & Co. KGaA (WKN: 727413 / ISIN: DE0007274136) im Fokus. Der Bauzulieferer hat die Prognose für 2020 erneut nach oben angepasst. Ungeachtet der Corona-Krise wird mit einem kräftigen Gewinnsprung gerechnet.

An der Börse legte die Sto-Aktie seit dem Tief vom März 2020 eine beeindruckende Kurs-Rallye hin. Hier könnten in Kürze neue Rekordhochs markiert werden.

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe

Der Eurokurs setzte am Montagmittag zurück (-0,3 Prozent). Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1923 US-Dollar.

Die Ölpreise tendierten am Montagmittag seitwärts. Zuletzt notierte WTI mit 65,71 US-Dollar je Barrel fast unverändert (+0,0 Prozent). Der Preis für die Nordseesorte Brent lag bei 69,32 US-Dollar je Barrel (+0,0 Prozent).

Der Goldpreis legte leicht zu und lag bei 1.729,54 US-Dollar je Unze (+0,4 Prozent).

Before the Bell: Dow Jones im Höhenrausch

Von der New Yorker Wall Street kommen heute starke Vorgaben, da die Futures auf den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 am Montagmittag deutlich in der Gewinnzone notieren und der Dow Jones am Freitag wieder einmal ein neues Allzeithoch markierte.

Termine 2021 und Handelszeiten an den Börsen

Börse Frankfurt

An der Frankfurter Wertpapierbörse, an der laut der Deutschen Börse ca. 12.000 Aktien, 29.000 Anleihen, Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs) sowie 2.900 Fonds, 1,6 Mio. Zertifikate und Optionsscheine gehandelt werden können, findet generell der Handel auf Xetra von Montag bis Freitag im Zeitraum von 09.00 bis 17.30 Uhr statt.

Abweichend davon sind jedoch die Zeiten von strukturierten Produkten (8.00 bis 22.00 Uhr) und von Anleihen (8.00 bis 17.30 Uhr). Weitere Informationen für Anleger in Bezug auf Handelszeiten oder die Eröffnungs- und Schlussauktionen der Börse Frankfurt findet man hier.

Handelsfreie Tage an der Frankfurter Wertpapierbörse für das Jahr 2021 sind:

10. April (Karfreitag)

13. April (Ostermontag)

1. Mai (Tag der Arbeit)

1. Juni (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)

31. Dezember (Silvester)

Für Anleger wichtig zu wissen: Die Tage 1. Juni, 24. und 31. Dezember sind sogenannte Erfüllungstage. Das heißt, diese Tage zählen bei der Abrechnung und Lieferung von Wertpapieren, die in der Regel innerhalb von zwei Tagen erfolgen müssen.

Börse Stuttgart

An der Börse Stuttgart können Anleger Anleihen von Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr sowie Aktien, Fonds, ETPs sowie die meisten Hebel- und Anlageprodukte sogar von 08.00 bis 22.00 Uhr handeln.

Handelsfreie Tage an der Stuttgarter Börse für das Jahr 2021 sind:

10. April (Karfreitag)

13. April (Ostermontag)

1. Mai (Tag der Arbeit)

1. Juni (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)

31. Dezember (Silvester)

