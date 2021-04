DAX gibt kaum nach

An der Lage hat sich nichts geändert. Der DAX ist weiterhin kräftig überkauft und hat auf der Unterseite mehrere Gaps offen. Gaps werden in der Regel schnell wieder geschlossen und dienen als Anlaufmarken einer Bewegung. Möglicherweise bewegt sich der DAX etwas an der oberen Trendkanalbegrenzung und dreht dann nach unten ab.

Aktuelle DAX-Lage