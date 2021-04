PLATOW wikifolios: Diese Anomalie beim DAX war nicht hilfreich

Mit den lehrbuchmäßigen Verläufen ist das an den Börsen so eine Sache. Tatsächlich kommt es recht häufig zu Konstellationen, die man als Trader kennt und aus denen man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die zukünftige Entwicklung prognostizieren kann. Aber es klappt eben nicht immer. Sonst würden die Märkte auch gar nicht funktionieren.

Beim DAX hatten wir in der vergangenen Woche von einer „bislang perfekten Konsolidierung“ geschrieben. Nach dem starken Anstieg zuvor hatte sich der Index innerhalb einer engen Range seitwärts bewegt. Gefehlt hatte da nur noch ein kurzes Abtauchen zum unteren Ende des Aufwärtstrendkanals, um dort die klassische ABC-Korrektur zu beenden und den Chart frei für neue Kaufsignale zu machen. Doch wie das an der Börse so ist: Wenn alle auf ein Ereignis warten, passiert etwas anders. Und so ließ der DAX den zweiten Abwärtsschub einfach aus und startete stattdessen am Freitag direkt nach oben durch.