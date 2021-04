Dicke Gewinne bei unseren wikifolios

Die Volatilität bei unseren beiden „DAX-wikifolios“ hat in den vergangenen Tagen spürbar nachgelassen. Das liegt vor allem daran, dass wir die Positionierung am vergangenen Freitag von „Hebel Long“ auf „einfach Long“ verändert haben.

Vorausgegangen war am Donnerstagabend der Anstieg des Euwax Sentiments auf minus 3,32 Punkte und damit über die relevante Marke von minus 4 Punkten. Das führt bei unseren investierbaren Musterdepots automatisch zu einer Umstellung. Konkret erfolgte der Wechsel bei einem DAX-Niveau von ca. 15.270 Punkten. Eröffnet hatten wir den „Hebel Long“-Trade am 9. März. Damals stand der DAX bei ca. 14.340 Punkten. Unter dem Strich konnten wir so bei dem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment einen ansehnlichen Gewinn von 12,5% generieren. Noch deutlich stärker fielen die Pluszeichen mit 26,5% bei dem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 aus.