Infineon bleibt schwach

Solange die Aktien von Infineon unter dem 10er-EMA notieren, ist aber von weiter fallenden Kursen auszugehen. Das nächste Kursziel liegt im Bereich des 200er-EMA bei 30,00 Euro. Eine Short-Position in Trendrichtung bietet sich am 10er-EMA im Bereich von 33,50 Euro an.

Trading-Strategie: