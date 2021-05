DAX-Morgenanalyse DAX-Handel ohne Wall Street zum Monatsende

Der DAX-Handel könnte ohne die Teilnehmer der Wall Street zum Monatsende ruhig werden. Aktuell ist der Kalendermonat solide im Gewinn, sodass wir das Thema "sell in may" höchstwahrscheinlich in diesem Jahr auslassen.

Der DAX-Handel könnte ohne die Teilnehmer der Wall Street zum Monatsende ruhig werden. Aktuell ist der Kalendermonat solide im Gewinn, sodass wir das Thema "sell in may" höchstwahrscheinlich in diesem Jahr auslassen. Der letzte Handelstag im Mai startet. Unser DAX muss dabei ohne die Impulse der Wall Street auskommen, dort ist ein Feiertag. Was sagt das Chartbild vorbörslich aus? Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Short Short Basispreis 16.510,03€ Hebel 14,99 Ask 10,40 Zum Produkt Long Long Basispreis 14.490,16€ Hebel 14,97 Ask 10,30 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Übergang zum letzten DAX-Handelstag im Mai Nachdem die letzten drei Wochen im DAX jeweils die Schwäche zur Wochenmitte aufholten, steht nun wieder die Frage im Raum, ob es zur neuen Woche überhaupt eine Schwäche geben wird. Eine größere Korrektur blieb diesmal aus, sodass wir im DAX recht nah an den bisherigen Allzeithoch seitwärts liefen. Nicht einmal die große und uns allen bekannte Range ab 15.330 bis hinab zur 15.110 respektive unter 15.000 wurde angelaufen. Vielmehr bietet sich optisch eine Erweiterung der Range bis zum aktuellen Niveau an: Größer gefasste Range im DAX Im Tagestief korrigierte der DAX am Freitag gerade einmal zur 15.435 und ließ somit eine minimale Kurslücke von 30 Punkten zurück. Die Fortsetzung der Aufwärtstendenz, welche ab dem Donnerstagstief eingeleitet wurde, ist per Trendkanal sehr gut zu sehen: Trendkanal im DAX seit Donnerstag Es genügte für den zweiten Plustag in der kurzen Handelswoche, die erst nach dem Pfingstmontag begann und übergeordnet damit auch die ganze Handelswoche nach vorne brachte. Nur 113 Punkten Bandbreite am Freitag zeigten folgende Parameter auf: Eröffnung 15.443,14 Tageshoch 15.548,72 Tagestief 15.435,74 Vortageskurs 15.406,73 Schlusskurs 15.519,98 Anleger hätten sich womöglich ein Erreichen des Rekordhochs bei 15.568 Punkte gewünscht. Genau 20 Punkte fehlten am Ende dazu. Ein Szenario, welches direkt heute Einzug halten kann? DAX-Ideen zum Monatsende Andere Indizes, wie der Eurostoxx oder der S&P500 zeigten, wie neue Rekordhochs aussehen. Damit tut sich der DAX sehr schwer und verharrt eher im Bereich über 15.400 Punkten. Dennoch dürfte der Mai positiv enden. Immerhin haben wir ein positive Polster von 2,5 Prozent. Die Situation an den Rekordhochs könnte als Druckaufbau interpretiert werden. Denn sollte der DAX über die leicht steigenden Allzeithochs (zunächst 15.501, dann 15.538 und nun 15.568) impulsiv ansteigen, lockt dies weitere Käufer in den Markt und ein so genannter "Short Squeeze" kann nach dieser langen Seitwärtsphase für hohe Dynamik sorgen. Bliebt dieser Schwung aus, könnte eine Ernüchterung im Index die alte Range weiter im Fokus belassen. Immerhin fielen wir in den letzten Wochen mehrfach dynamisch zurück und hatten teilweise 600 Punkte Wochenschwankung zu verzeichnen. Aber aktuell ist eher der Aufwärtsimpuls dominant, wie das mittelfristige Chartbild zeigt: Seite 2 ► Seite 1 von 2 DAX jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de