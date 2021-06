„Tesla ist nicht überbewertet, sondern VW ist unterbewertet“ Diese plakative Aussage wird VW-Vorstandschef Herbert Diess zugeschrieben. Und tatsächlich verzeichnet VW ein erwartetes KGV 2023 von 6,77. Im Vergleich dazu kommt das KGV 2023 von Tesla auf rund 90. Seriös betrachtet sollten sich die beiden Kennzahlen aufeinander zubewegen, wobei Tesla den längeren Weg zurücklegen müsste. Nicht umsonst ist die Wallstreet-Legende Michael Burry bei Tesla short positioniert. Burry könnte wieder einmal Recht behalten, nachdem die Automärkte gerade mit elektrisch betriebenen Vehikeln geflutet werden. Ganz vorne dabei bei der Flutung der Märkte ist Volkswagen, wo der Vorstandschef Herbert Diess federführend für den Umbau des Konzerns hin zu umweltfreundlichen Produkten verantwortlich ist.

Zum Chart

Der moderate Kursanstieg seit November 2020 wurde Mitte März 2021 von einer Kaufpanik abgelöst. So wurde das All Time High bei 250 Euro erstmals Ende März 2015 markiert und ab Mitte März 2021 erneut dreimal getestet. Der Aktienkurs von VW hat am 13. Mai 2021 lehrbuchmäßig nach einer leichten Konsolidierungsphase an der Unterstützung bei 197,49 Euro wieder nach oben gedreht und ist aktuell im Begriff, das mehrmals getestete, partielle Hoch bei 250 Euro erneut zu attackieren. Charttechnisch betrachtet steigt die Wahrscheinlichkeit bei öfters getesteten Widerständen auf ein Überwinden derselben an. Auch dieses Mal ist davon auszugehen, dass die Marke von 250 Euro ohne großes Geplänkel überschritten wird. Das Ziel bei 270 Euro rückt in greifbare Nähe und hätte ein 2021er KGV von 9,97 zur Folge.