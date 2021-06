Versus Systems schließt Übernahme von Xcite Interactive

LOS ANGELES, 4. Juni 2021 -- Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) hat heute den Abschluss seiner zuvor angekündigten Übernahme der Firma Xcite Interactive, Inc. („Xcite“) bekannt gegeben. Die Übernahme erfolgte über eine Fusion einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Versus mit und in Xcite.

Versus wird sein proprietäres Belohnungssystem in Xcites neu entwickelte XEO-Plattform einbringen, die bereits bei mehreren professionellen Sportteams und Live-Großveranstaltungen im Einsatz ist. Das auf Belohnungen basierende „Engagement“-System wird auf das Fernsehen und auf Streaming-Dienste ausgeweitet und nutzt dabei die Kontakte von Xcite zu mehr als 150 Sportteams und Marken. Die neue XEO-Plattform von Versus bietet den Fans die Möglichkeit, mit ihren Lieblingssendungen, -spielen und -veranstaltungen zu interagieren und dabei echte Preise in Apps, Streams und TV-Sendungen zu gewinnen.

Xcite arbeitet traditionell mit College- und Profiteams sowie mit Sportligen und Großveranstaltungen wie den X-Games, den Olympischen Spielen und der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft zusammen. In den meisten Fällen lizenziert die Firma ihre Spiele und „Engagement“-Funktionen wie z.B. Meinungsumfragen, Trivia-Spiele, „Social Walls“ und prognostische Spiele an Content-Partner, die diese dann in ihren Apps und Webseiten verwenden. Versus wird diese Partnerkooperationen weiter ausbauen und sein Belohnungssystem und seine „Dynamic Regulatory Compliance Engine“ einbringen, damit die Fans dieser Teams und Veranstaltungen echte Preise gewinnen können, welche die Partnermarken für das Publikum bereitstellen.

Die Transaktion folgt im Anschluss an einen erfolgreichen Versus-Xcite-Betatest während des Titelkampfs im Mittelgewicht zwischen Canelo Alvarez und Billy Joe Saunders, der am 8. Mai 2021 im AT&T Stadium in Dallas (Texas) ausgetragen wurde. Gemeinsam mit seinem Partner Frias Agency kooperierte Versus hier mit der Keurig Dr. Pepper-Marke Crush und belohnte über eintausend siegreiche Zuschauer mit Crush-Soda und signierten Boxhandschuhen sowie „DAZN-Codes“, mit denen man den Kampf mitverfolgen konnte.