Anfang 2018 markierte die Continental-Aktie bei 257,40 Euro noch einen Spitzenwert, begab sich dann aber talwärts und fiel in einem ersten Schritt auf rund 120,00 Euro zurück. Nach einem kurzzeitigen Rebound zur Oberseite folgt eine zweite große Verkaufswelle und mündete auf einen Wert von gerade einmal 51,45 Euro bis Mitte März letzten Jahres. Seither allerdings herrscht wieder ein Aufwärtstrend, innerhalb dessen es Ende letzten Jahres gelang den EMA 200 zu überwinden und direkt in den Widerstandsbereich um 130,00 Euro zuzulegen. Nach einem kurzzeitigen Pullback zurück auf den 200-Monats-Durchschnitt nahmen sich bullische Marktteilnehmer das Wertpapier wieder vor und drücken den Wert in der abgelaufenen Woche nahe an das Jahreshoch heran. Ein Ausbruch darüber könnte folglich weiteres Kurspotenzial freisetzen.

EMA 50 im Fokus

Die Widerstandszone verlaufenden 130,00 Euro gepaart mit dem EMA 50 wird keine leichte Herausforderung für bullische Marktteilnehmer werden. Gelingt aber ein klarer Monatsschlusskurs darüber, könnte weiteres Aufwärtspotenzial in der Continental-Aktie zunächst in den Bereich von 147,30 und darüber an 160,45 Euro freigesetzt werden. Allerdings wird der Anlagehorizont auf einige Monate angesetzt, hierzu sollten Investoren genügend Geduld aufbringen. Trotzdem ist ein Scheitern im Bereich des Doppelwiderstandes um 130,00 Euro noch nicht ausgeschlossen, temporäre Rücksetzer konnten auf 120,00 Euro abwärts führen, darunter müsste noch einmal der EMA 200 bei derzeit 109,02 Euro erneut als Unterstützung aushelfen.