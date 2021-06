PLANEGG (dpa-AFX) - Der Antikörper-Spezialist Morphosys übernimmt überraschend in einem milliardenschweren Deal den US-Forscher Constellation Pharmaceuticals. Für das MDax-Unternehmen ist es nicht nur der bisher teuerste Zukauf in seiner Geschichte, sondern auch ein Schritt auf das bisher unbekannte Terrain der sogenannten Epigenetik. Während Analysten zwar zustimmen, aber auch einige skeptische Worte finden, sprüht das Morphosys-Management nur so vor Optimismus. Zur Lage des Unternehmens, was die Aktie macht und was Analysten sagen.

DAS IST LOS BEI MORPHOSYS: