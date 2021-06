Seite den Crashtiefs aus Anfang letzten Jahres und einem Kursniveau von 8,25 US-Dollar konnte sich der Wert der Fluglinie in den Bereich der langfristigen Hürde um 25,00 US-Dollar hocharbeiten, scheiterte jedoch an einem nachhaltigen Ausbruch darüber und etablierte zudem noch ein Doppelhoch in diesem Bereich. Erste Abschläge sind in dieser Woche zu erkennen, weitere dürften infolgedessen noch anstehen. Entsprechend bietet ein derartiges Szenario natürlich eine Short-Chance, allerdings sollte im laufenden Aufwärtstrend immer mit erhöhter Vorsicht gehandelt werden. Einer nachhaltigen Aktivierung unterliegt dieses Doppelhoch nämlich noch nicht und birgt dadurch entsprechend höhere Risiken bei einem derartigen Engagement.

Hohe Hürden voraus

Kurzfristig könnte es für die American Airlines-Aktie in den Bereich von 22,80 US-Dollar weiter abwärts gehen, endgültiges Ziel stellt das Niveau um 20,00 US-Dollar mit einer entsprechenden Unterstützung ausgehend am EMA 50 dar. Dort wird sich der weitere Verlauf entscheiden, aber erst ein Kursabschlag darunter dürfte das Doppelhoch endgültig besiegeln. Eine bullische Ausgangslage für die Aktie der US-Fluggesellschaft würde sich erst oberhalb von mindestens 26,70 US-Dollar ergeben. In diesem Szenario könnte es dann in den Bereich von rund 30,00 US-Dollar aufwärts gehen. Ein erweitertes Ziel liegt darüber bei 35,00 US-Dollar.