DAX erreicht neues Allzeithoch und sackt wieder ab

Bisher bildet der DAX eine bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Sollte sich bis Börsenschluss nicht mehr viel daran ändern, könnte der DAX vor einem erneuten Rücklauf bis in den Bereich des 10er-EMA stehen. Hier sind Abwärtskorrekturen in der Vergangenheit oft ausgelaufen und in diesem Bereich könnte sich dann eine neue Long-Position anbieten. Aktuell könnte aber eine Short-Position erwogen werden, die über dem heutigen Tageshoch abgesichert werden könnte.

Aktuelle DAX-Lage