Der Handel an der Wall Street steht bereits heute im Schatten der Entscheidung der Fed am Mittwoch. Wird die Fed erste Signale geben hinsichtlich einer etwas weniger laxen Geldpolitik - etwa durch die Ankündigung einer Tapering (Reduzierung der Anleihekäufe) oder durch die Anhebung des Zinssatzes für die Überschuss-Reserven der Banken (IOER)? Die Meinugnen darüber sind gespalten. Sollte die US-Notenbank die bisherige Linie unverändert weiter fahren, erwarten viele eine Sommer-Rally. DieUS-Indizes heute uneinheitlich (Nasdaq im Plus, Dow Jones und S&P 500 im Minus, wärehnd der Dax heute ein neues Allzeithoch erreicht hat, dann aber wieder etwas zurück gefallen ist. Im Fokus morgen die US-Erzeugerpreise..

