Am Montag wurde aus informierten Kreisen bekannt, dass die Türkei und China ein milliardenschweres Devisen-Tauschgeschäft angehen. Zu den wichtigsten Hauptwährungen Dollar und Euro hat die türkische Lira deutlich aufgewertet. Investoren warteten außerdem gespannt auf das geplante Treffen des US-Präsidenten Joe Biden mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan am Rande des NATO-Gipfels. Hier gehen Hoffnungen auf eine Lockerung der US-Sanktionen gegen die Türkei voraus.

Jetzt genau hinschauen!

Ein Blick auf den aktuellen Kursverlauf offenbart zunächst einmal ein Verlaufshoch bei 10,7334 TRY. Das übergeordnete Ziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 10,9049 TRY wurde dabei verfehlt. Anschließend folgte ein Kursrutsch auf nahezu 10,00 TRY. Sollte diese Unterstützung jedoch wegbrechen, käme sogar ein kurzzeitiges Short-Investment mit Zielen um 9,50 TRY in Betracht, wenn die türkische Lira sich weiter festigen sollte. Spruchreif ist das allerdings noch nicht, ganz exakte Einstiegsbedingungen sollten hierzu eingehalten werden. Um doch noch an das übergeordnete 138,2 % Fibo anzuschließen, müsste dagegen ein Tagesschlusskurs mindestens oberhalb des Niveaus von 10,55 TRY etabliert werden.