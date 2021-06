Aktionäre haben Vorrang: Tocvan lehnt $20 Millionen Finanzierungsangebot ab

Unfassbar loyal und selbstbewusst: Jetzt kann der Bieterwettkampf beginnen!

1.) Der aufstrebende Goldexplorer mit Fokus auf Mexiko hat ein Beteiligungsangebot in Höhe von mehr als $20 Mio. erhalten. Das ist sehr viel Geld und ein Zeugnis dafür, dass Tocvan ein außergewöhnlich attraktives Goldprojekt in der Goldminenhochburg Sonora schnell zur Produktionsreife entwickelt. Hinter den Kulissen brodelt es wohl gewaltig und die Verhandlungen mit anderen Firmen laufen auf Hochtouren. Die Begehrlichkeiten steigen offenbar, vor allem, weil Tocvan noch immer (viel zu) günstig bewertet ist, um auf ein solches Angebot einzugehen – trotz des ansehnlichen Aktienkursanstiegs von $0,60 auf $1,50 in den letzten 2 Monaten.

2.) Tocvan hat das Angebot abgelehnt! Und zwar zum Wohle seiner Aktionäre. Denn es wäre zu stark verwässernd gewesen, weil Tocvan von der Börse aktuell mit nur $43 Mio. bewertet wird. Viel zu wenig, um auf aktuellem Aktienkursniveau mehr als 13 Mio. neue Aktien zu drucken. Wohl gemerkt: Tocvan hat aktuell nur 28,4 Mio. im Umlauf. Das (unmoralische) Finanzierungsangebot entspräche somit einer Unternehmensbeteiligung von mehr als 33%. "Nein Danke", sagte Derek Wood.

3.) Tocvan braucht gar nicht so viel Geld! Dieses Jahr soll noch die 50.000 Tonnen Großprobe ("bulk sample") abgebaut werden, die bei einem Durchschnittsgehalt von 1 g/t Gold also 1608 Unzen Gold einbringen kann (aktueller Verkaufswert: $3,6 Mio.). Schon vorher hinzukommen sollten Einnahmen aus den bei Tocvan noch ausstehenden Warrants, die aktuell deutlich im Geld ("in the money") sind, und rund $1 Mio. einbringen sollten, womit ein (Groß-?)Teil der Kosten für den Abbau und der Verarbeitung der 50.000 Tonnen Erz direkt an der Erdoberfläche bezahlt werden kann.



Quelle: https://youtu.be/LfZErR9Pkog

Deutsche Kurzfassung:

• Zuerst spricht CEO Derek Wood über das aktuelle Phase-2-Bohrprogramm auf dem Pilar-Projekt und die letzte Woche veröffentlichten Ergebnisse von 4 Bohrungen, die "wirklich sehr gut" waren (siehe hier). Darunter war "eine signifikante Stepout-Bohrung" weit außerhalb der etablierten Main Zone Lagerstätte. Die Bohrung erzielte "wirklich gute Mineralisation 100 m entfernt von der vorherigen Stepout-Bohrung, die 40 m ausserhalb der Main Zone abgeschlossen wurde. Insgesamt konnte die Main Zone also um beachtliche 140 m vergrößert werden. Zwar sind die Goldgehalte so weit außerhalb etwas niedriger als direkt in der Main Zone, doch was zählt sind abbauwürdige Gehalte von mindestens 0,5 g/t Gold. Die Main Zone konnte also signifikant vergrößert werden, sodass ein großer Tagebau wahrscheinlicher geworden ist.

• Daraufhin betonte Derek, dass Tocvan "near-term economics" demonstrieren kann, also beabsichtigt, die Wirtschaftlichkeit eines (großen!) Tagebaus in naher Zukunft zu beweisen.

• Weitere Bohrergebnisse stehen vor der Tür: Die dritte Runde an Bohrergebnisse könnte jederzeit eintreffen und verkündet werden. Bisher wurden die Ergebnisse von 7 Bohrlöchern veröffentlicht, wobei mit Phase-2 insgesamt etwa 23 Bohrungen abgeschlossen wurden. Das bedeutet, dass die Ergebnisse von 16 weiteren Bohrungen noch ausstehen, wobei der Großteil dieser Bohrlöcher noch weiter außerhalb der Main Zone abgeschlossen wurden, um die Main Zone noch mehr zu vergrößern und Neuentdeckungen auf anderen Grundstücksteilen zu machen. Diese noch ausstehenden Bohrergebnisse könnten einen noch viel größeren Einfluss auf den Aktienkurs haben als die bisher veröffentlichten Ergebnisse.

• Daraufhin spricht Derek über die Akquisition des El Picacho Gold-Silberprojekts, die vor 2 Wochen bekanntgegeben wurde (siehe hier, hier und hier). Diese nicht-verwässernde Projektübernahme konnte dank den Kontakten des Tocvan-Teams vor Ort in Mexiko erzielt werden. Das Projekt ist "fortgeschritten und praktisch bohrbereit mit wirklich großen Goldzielen nahe einer produzierenden Goldmine". Das Tocvan-Team ist von den Chancen dieses zweiten Goldprojekts in der Goldminen-Hochburg Sonora begeistert und kann es nicht erwarten, hier loszulegen und Werte für Aktionäre zu schaffen.

• Auf die Frage, was er zum aktuellen Goldpreis meint, sagte Derek: "Auch ich habe keine Kristallkugel, um den Goldpreis vorherzusagen. Ich bin jedoch im Goldmarkt tätig und selber soetwas wie ein Gold-Bug. Ich habe nie zuvor mehr Weltereignisse gesehen, die aktuell zusammenkommen und auf einen viel höheren Goldpreis zeigen. Unser Pilar-Projekt ist eine "near-term production story" und der Goldpreis ist heute ausreichend hoch, um das Projekt schnell in Produktion zu bringen. Es ist sicherlich schwierig, sich an solche Goldpreis-Durststrecken/Korrekturen zu gewöhnen, aber es gab schon immer solche Phasen". Was zählt ist der langfristige Aufwärtstrend beim Goldpreis, der weiterhin intakt ist.

• Daraufhin redet Derek über die Finanzierung des Unternehmens: "Wir haben wirklich gute Arbeit geleistet, das Unternehmen mit dem Pilar Projekt voranzubringen, und zwar mit minimaler Verwässerung und aktuell etwa 28,5 Mio. ausgegebenen Aktien. Wir haben zuletzt ein paar Telefonanrufe von Interessenten erhalten, inklusive einem "Term-Sheet"-Finanzierungsangebot einer Investmentgruppe in Höhe von mehr als $20 Mio. Doch wir wollen unsere Aktionärsstruktur so eng wie möglich halten. Wir sind zwar offen für Finanzierungen, haben aber keine angekündigt, da wir noch Geld auf der Bank haben und fast $1 Mio. aus Ausübung von Warrants hinzukommen sollten, da diese deutlich "im Geld" sind und ausgeübt werden können. Wir sind immer offen für Finanzierungen, wobei wichtiger ist, den richtigen Partner zu finden, der unsere Vision mit dem Pilar-Produktionsprojekt teilt, und zwar mit so wenig Verwässerung wie möglich. Wir freuen uns bereits, bald wieder unterwegs zu sein, um Leute zu treffen und unsere Pläne persönlich zu teilen. Es sieht danach, dass es bald passiert."

Fazit

Hand aufs Herz: Wie viele andere CEOs von Goldexplorern hätten ein solches >$20 Mio. Finanzierungsangebot angenommen? Sicherlich die deutliche Mehrheit aller Unternehmen, wenn nicht gar fast alle! Doch das Tocvan-Management hält Wort und scheut die Verwässerung wie der Teufel das Weihwasser! Das ist Musik in den Ohren der Aktionäre, wie man unschwer am stetig steigenden Aktienkurs erkennen kann. Tocvan bleibt seiner Linie treu und will Aktionäre vor zu vielen im Umlauf befindlichen Aktien schützen! Das ist lobenswert, weil umso seltener in der Goldexplorer-Branche. Und so kann davon ausgegangen werden, dass Tocvan das Beste für uns Aktionäre rausholt und eine Finanzierung anpeilt, die eben nicht stark verwässernd ist, wobei dem Unternehmen viel wichtiger ist, den richtigen Partner zu finden, um das Pilar-Projekt in Produktion zu bringen.

US-Listing und neue Bohrergebnisse stehen vor der Tür: Während wir Aktionäre auf die nächste Runde an Bohrergebnisse warten, könnte nun jederzeit das US-Börsenlisting genehmigt werden, wodurch ein dritter, riesiger Anlegermarkt die Tocvan-Aktie handeln kann (neben Deutschland und Kanada). Da Tocvan nur sehr wenige Aktien im Umlauf hat und der Free-Float an der Börse sehr gering ist, könnte das US-Listing einen enormen Aufwärtsdruck auf den Aktienkurs ausüben. Vor einem Monat veröffentlichte der bekannte US-Radiomoderator Ellis Martin sein erstes Tocvan-Interview (siehe hier). In Zusammenhang mit dem US-Listing und neuen Bohrergebnissen könnte hier bald ein neues Interview folgen und dank der großen Reichweite von Ellis Martin in den USA zum Paukenschlag für uns Aktionäre werden.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 28.441.496



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $1,52 CAD (21.06.2021)

Marktkapitalisierung: $43 Mio. CAD



Vollbild / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €1,04 EUR (21.06.2021)

Marktkapitalisierung: €30 Mio. EUR

Report-Übersicht

Report #49: “Tocvan-Kaufempfehlung von Jay Currie"

Report #48: “Tocvan: Top-Bohrergebnisse vergrößern Gold-Lagerstätte um kolossale 100 Meter"

Report #47: “Tocvan-Chefgeologe erklärt Wertzuwachs mit El Picacho: Daraufhin bricht die Aktie aus"

Report #46: “Gigantische Expansion von Tocvan in Mexiko, 23-fache Vergrösserung - OHNE VERWÄSSERUNG"

Report #45: “Tocvan CEO kündigt "Phänomenales" an, sowohl für neue als auch alte Aktionäre"

Report #44: “Tocvan: Erste sehr gute Bohrergebnisse eingetroffen! Abbauwürdige Gold-Lagerstätte um 30 m nach Norden vergrössert"

Report #43: “Was ist Tocvan? "Eine Home-Run-Chance" sagte CEO Derek Wood im US-Radio kurz bevor ein US-Listing erwartet wird"

Report #42: “Beeindruckendes Tempo bei Tocvan: Während das aktuelle Bohrprogramm noch läuft, sind 44 neue Bohrlöcher und 7 Trenches bereits genehmigt worden"

Report #41: “Tocvan: Die Ruhe vor dem Sturm durch immer mehr stark mineralisierte Bohrlöcher, deshalb spricht der CEO von ‘‘großem Potential‘‘ kurz vor Eintreffen erster Bohrergebnisse"

Report #40: “Tocvan: Die Tiefenbohrungen laufen bereits"

Report #39: “Tocvan legt positive Gewinnungsraten für das Vorzeigeprojekt Pilar vor"

Report #38: “Tocvan: Grandiose News mit Sprengkraft"

Report #37: “Tocvan enthüllt Verhandlungen mit mehreren Firmen über den Abbau einer 50.000 Tonnen Grossprobe"

Report #36: “Tocvan: Riesiges Bohrprogramm mit mindestens 4000 m startet morgen"

Report #35: “Tocvan: Hochgradige Neuentdeckungen mit bis zu 19,9 g⁄t Gold und 735 g⁄t Silber"

Report #34: “Tocvan: Attraktive Nachkauf-Gelegenheit mit Start von mehreren Bohrprogrammen"

Report #33: “Tocvan entdeckt mehrere neue grosse Adersysteme mit beachtlichen Längen und Breiten"

Report #32: “Tocvan: Begeisterung über neu entdeckte Bohrziele für das in Kürze bevorstehende 3000 m grosse Bohrprogramm"

Report #31: “Tocvan: Auf zu neuen Höhen!"

Report #30: “Tocvan: Gold-Silber-Neuentdeckungen beflügeln die Aktie"

Report #29: “Tocvan: Korrektur als Chance nutzen"

Report #28: “Tocvan gelingt der Durchbruch in Mexiko"

Report #27: “Tocvan: Phase-2 wird gezündet"

Report #26: “Tocvans (TOC.C) Step-out-Bohrlöcher beim mexikanischen Grundstück indizieren eine größere Goldzone"

Report #25: “Tocvan-Interview: Extrem happy mit dem erfolgreichen Phase-1-Bohrprogramm"

Report #24: “Beste Bohrergebnisse machen Tocvan zum sofortigen Übernahmekandidaten"

Report #23: “$1,6 Millionen Beteiligung 28% über aktuellem Kurs: Strong Buy!"

Report #22: “Tocvan-Aktie startet gewaltigen Ausbruch"

Report #21: “Bedeutende News von Tocvan noch vor den Bohrergebnissen"

Report #20: “Tocvan beschert Aktionären ein goldenes Weihnachten und ein bombastisches 2021"

Report #19: “Mit politischer Power schneller zum Erfolg: Regierungsberater Donn Lovett verstärkt das Tocvan-Team"

Report #18: “Tocvan: Gold-Bohrprogramm in Kürze fertig, Aktie hebt bereits ab"

Report #17: “Blitzschnell: Tocvan-Aktie startet Ausbruch während schweres Gerät schon geliefert wird"

Report #16: “Startschuss für Tocvan: Auf den Spuren von Minera Alamos (jetzt $298 Mio. Börsenwert)"

Report #15: “Jetzt anschnallen! Gold-Anomalie so gewaltig, dass Tocvan-CEO Hauptredner bei grosser Konferenz in Mexiko ist"

Report #14: “WOW: Tocvan-News konkretisiert riesige Goldfund-Chancen"

Report #13: “TSXV-Analyst sieht Tocvan-Aktie bei mindestens $1,50"

Report #12: “Tocvans (TOC.C) mexikanisches Pilar-Gold-Silber-Projekt rückt stärker in den Fokus"

Report #11: “Tocvan: Gigantischer Rebound nach Shakeout im Goldmarkt beginnt"

Report #10: “Tick-Tock: Tocvan Ventures (TOC.C) arbeitet still und leise während eine faszinierende Gold-Ressource nachgewiesen wird"

Report #9: “Tocvan: Expertengutachten erhöht extrem die Chancen auf tiefgreifende Gold-Pipe-Entdeckung in Mexiko"

Report #8: “Tocvan: Extreme Kursexplosion wird immer wahrscheinlicher dank richtiger Schritte des Managements"

Report #7: “Interview mit Tocvan verdeutlicht die riesigen Chancen für Anleger"

Report #6: “Tocvan: Eine der heissesten Aktien im Goldmarkt"

Report #5: “Interviews mit Tocvan: Hochinteressante Aussagen von Derek Wood"

Report #4: “Gigantische Anomalie in Mexiko entdeckt: Multi-Millionen Unzen Gold-Vorkommen wahrscheinlich!“

Report #3: “Tocvan Resources (TOC.C) erzielt die bisher höchsten Goldproben-Ergebnisse und macht eine neue Entdeckung“

Report #2: “Tocvan treibt sein Pilar Gold-Silber Projekt aggressiv voran“

Report #1: “Der beste Goldexplorer (den ich finden konnte): Das perfekte Goldprojekt und die ideale Aktienstruktur für eine Kurs-Verzehnfachung (mindestens!)“

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research. Die Nutzungsrechte am Titelbild wurden von Chepko Danil Vitalevich erworben.