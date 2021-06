NEW YORK (dpa-AFX) - Der Software-Gigant Microsoft ist an der Börse erstmals zwei Billionen Dollar wert. Die Papiere profitierten am Dienstag von der allgemeinen Markterholung nach der schwachen Vorwoche und stiegen bis zum Handelsschluss unter den Favoriten im Dow Jones Industrial um gut 1 Prozent auf 265,51 US-Dollar. Der US-Leitindex rückte am Ende um 0,2 Prozent vor.

Microsoft ist damit nach dem Computerkonzern Apple die zweite US-Aktiengesellschaft, die eine Marktkapitalisierung von zwei Billionen Dollar aufweisen kann. In der Rangliste der wertvollsten börsennotierten US-Konzerne hält Apple aktuell den ersten Platz mit gut 2,23 Billionen Dollar.