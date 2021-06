DAX wieder unter 10er-EMA

Zuvor hieß es im Insight: Der DAX befindet sich aktuell wohl nur in einer Aufwärtskorrektur in einem neuen Abwärtstrend. Darauf deutet die Kursentwicklung der beiden Vortage hin. Zwar konnte der DAX am 50er-EMA nach oben abprallen, aber ein nachhaltiger Anstieg über den 10er-EMA gelang dem DAX bisher nicht.

Dabei ist es bis heute geblieben. Die aktuelle rote Tageskerze deutet ebenfalls auf wieder fallende Notierungen hin. Die nächste Anlaufmarke auf der Unterseite wäre zunächst erneut der 50er-EMA bei 15.356 Punkten.