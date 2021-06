Der ifo und der US-Arbeitsmarkt stützten den DAX gestern. Nun sind wir zurück an der 15.600. Was bedeutet dies für das Trading dort?

GAP-close am Donnerstag

Unterstützt wurde die Bewegung am Morgen vom positiven ifo-Index, der sich mit über 100 Punkten nun so stark wie im November 2018 präsentierte.

Ebenso waren die Daten aus den USA positiv. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen leicht und untermauern die positive Entwicklung der US-Wirtschaft. Von diesem Schwung profitierte die Wall Street direkt und zeigte im S&P500 sowie im Nasdaq neue Rekordhochs.

Ganz so stark war der DAX nicht, aber fand zumindest zur 15.600 zurück. Eine Marke, auf die wir seit einigen Tagen schauen und die nun auch wieder im Fokus für den neuen Handelstag steht. Darauf gehen wir gleich näher ein.

Zuvor der Blick auf die Tagesparameter und die gesunkene Volatilität, welche aktuell rund 150 Punkte Tagesschwankung beträgt:

Eröffnung 15.528,55 Tageshoch 15.606,89 Tagestief 15.476,67 Vortageskurs 15.456,39 Schlusskurs 15.589,23

Bis auf den vergangenen Freitag, der mit dem Hexensabbat eine Sonderrolle einnahm, stiegen die Kurse an den vergangenen Wochenschluss-Handelssessions immer an. Per Saldo dürfte auch diese Woche einen Gewinn hinterlassen, wenn kein größerer "Schock" am Markt erfolgt. Denn ausgehend von der Eröffnung am Montag bei 15.315 oder auch dem Vorwochenschluss bei 15.408 Punkten liegen wir bereits zum Handelsstart am Freitag solide im Gewinn.

Dennoch wird es schwierig, gerade da wir an die 15.600 jüngst mehrfach angelaufen waren, ohne sie nachhaltig zu überwinden:

Widerstand 15.600?

Die Bedeutung der 15.600 ist somit das elementare Element für den heutigen Handel. Wir nutzten diese Marke mehrfach als Dreh- und Angelpunkt:

Bedeutung der 15.600 im DAX

Für das große Chartbild hat sich hier noch kein Signal ergeben. 15.600 und 15.500 sind dort verankert und der Abwärtstrend nähert sich dem aktuellen Kurs weiter:

Dreieck formiert sich weiter im DAX

Eine Überschreitung dieser roten Trendlinie wäre das positive Signal in Richtung 15.700 und ggf. 15.740 gleich.

Aus der Vorbörse heraus könnte der Schwung direkt genutzt werden. Wir haben hier, zusammen mit der gestrigen Entwicklung, einen optisch sehr schönen Trend vorliegen:

Trend im Endloskontrakt sichtbar

Sollte sich das Muster der letzten Tage mit einer zunächst stärkeren Eröffnung, einem kleinen Dip auf der Unterseite und dann dem Hochlaufen im Tagesverlauf wiederholen, steht einem positiven Wochenausklang nichts im Weg.

Auf folgende Termine gilt es zudem aus ökonomischer Sicht zu achten.

Der Europäische Rat tagt heute weiter. Direkt 8.00 Uhr wird das GfK Verbrauchervertrauen für Deutschland veröffentlicht.

Hauptaugenmerk sollte heute auf den Daten aus den USA liegen. Mit den Persönlichen Einkommen und dem PCE Kerndeflator werden 14.30 Uhr weitere wichtige Daten veröffentlicht.

16.00 Uhr folgt das Uni Michigan Verbrauchervertrauen, welcher zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters erstellt wird.

Am Abend gibt es noch eine Rede aus dem US-Notenbankumfeld und wie gewohnt 21.30 Uhr die CFTC-Daten.

Alle genannten Eckpunkte sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 25.06.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt heute viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

