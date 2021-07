NN IPs Green-Bond-Fonds vermeiden 561.211 Tonnen CO2-Emissionen

- Spürbarer Impact dank erneuerbarer Energien in Green-Bonds-Portfolios von NN IP

- Konsequenter Ansatz eines echten Impact-Universums: 20 % der ausstehenden Gesamtemissionen im Global Green Bond Universum werden abgelehnt

- Der weltweite Green-Bonds-Markt dürfte bis Ende 2023 die 2-Billionen-Euro-Marke knacken

Wenn die von internationalen Initiativen wie dem Pariser Abkommen und dem europäischen Green Deal gesetzten Umweltziele erreicht werden sollen, wird eine grüne Finanzierung in einem bislang nicht dagewesenen Umfang benötigt. Der Markt für Staatsanleihen trägt mit seinem Umfang und seiner Größe wesentlich dazu bei, diese Größenordnung erreichen zu können. Grüne Anleihen können mit ihrer klaren Zweckbestimmung auch auf klimarelevante Projekte abzielen und einen direkten Einfluss auf die Umwelt haben. Investoren und andere Stakeholder fordern zunehmend konkrete Nachweise dafür, dass ihr Geld einen Unterschied bewirkt. Welchen positiven Einfluss hatten die Green-Bonds-Strategien von NN Investment Partners (NN IP) im Jahr 2020?

Neue Zahlen im aktuellen Green Bond Funds Impact Report 2020 von NN IP zeigen, dass die grünen Anleihefonds mit einem derzeit verwalteten Vermögen (AUM) von 3,8 Milliarden Euro*, 2020 über 561.211 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen eingespart haben. Diese Zahl bezeichnet die Menge an CO2 aller Treibhausgasarten, die Erderwärmungspotenzial haben. Erneuerbare Energien aller Kategorien machen den Großteil der Allokationen in den Green-Bonds-Portfolios von NN IP aus. Der Impact wird anhand der hinzugefügten Kapazität an erneuerbarer Energie und der jährlichen Leistung an erneuerbarer Energie gemessen. Im Jahr 2020 wurden 333 Megawatt an erneuerbarer Energiekapazität dem Netz hinzugefügt, 835 Gigawattstunden (GWh) an jährlicher erneuerbarer Energie erzeugt und 42 GWh an Energie eingespart. Es gab 97 Gespräche mit 92 Emittenten in neun Sektoren, darunter neun staatliche und 34 staatsnahe Emittenten und 49 Unternehmensemittenten.