In Israel hat die Wirksamkeit der Pfizer/Biontech-Impfung gegen das Coronavirus in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen. Auch der Höhenflug der Biontech-Aktie hat nachgelassen, eine größere Korrektur droht.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe aufgrund der kursierenden Delta-Variante auf 64 Prozent gesunken. Dies sei auch bei der Verhinderung einer Erkrankung mit Symptomen der Fall. Allerdings wehre die Impfung zu 93 Prozent eine schwere Erkrankung und Krankenhausaufenthalte ab.

Bisher ging man davon aus, dass der Impfstoff von Biontech zwei Wochen nach der zweiten Dosis zu rund 88 Prozent vor einer durch die Delta-Variante ausgelöste symptomatische Covid-19-Erkrankung schütze. Zu diesem Ergebnis kam eine Ende Mai von den britischen Gesundheitsbehörden veröffentlichte Studie.

In Israel, wo bereits 56 Prozent der gesamten Bevölkerung vollständig geimpftsind, steigen ähnlich wie in Großbritannien die Corona-Fallzahlen seit zwei Wochen wieder stetig an. Dieser Anstieg der Neuinfektionen verläuft parallel zu dem häufigeren Auftreten der indischen Delta-Variante und korreliert mit ihr. Das israelische Gesundheitsministerium gab außerdem bekannt, dass 50 Prozent der Infizierten bereits vollständig geimpft seien. Allerdings bleiben die Intensivbetten in den Krankenhäusern weitestgehend unbesetzt, da schwere Verläufe kaum auftreten würden.

Biontech-Aktie testet Unterstützung

Die Aktie von Biontech hatte eine negative Divergenz ausgebildet. Das bedeutet, dass steigende Kurse nicht mehr von einer zunehmenden Dynamik begleitet wurden. Der Kurs fiel auch seit Anfang Juni und hat bei 200 Euro eine Unterstützung ausgebildet. Nach einer kurzen Zwischenerholung ist der Titel erneut unter Druck geraten und testet die Unterstützung noch einmal. Der MACD (Momentum) fällt weiter, so dass eine Verletzung der 200er-Marke möglich erscheint.