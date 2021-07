Der gestrige DAX-Crash von 390 Punkten intraday langte bis zum Junitief: Wie weit reicht die Erholung heute? Folgende Marken sind für Trader heute wichtig.

Die Achterbahnfahrt am Aktienmarkt bekam gestern weiteren Schwung. Nachdem am Mittwoch die Tagesverluste vom Dienstag komplett ausgeglichen wurden, deckelte die Range-Oberkante bei 15.700 erst einmal wieder den Kurs. Doch dass ein Abprall so stark verlaufen würde, hätte ich nicht erwartet.

Das gestrige Szenario war eher ein Durchlaufen der Range mit der Option auf GAP-close (siehe Rückblick):

DAX-Range im Blick: Szenario am Donnerstag

Bereits in der Vorbörse fiel der Markt nach negativen Konjunkturdaten Chinas zur 15.600 zurück und eröffnete knapp darunter. Diese Marke wurde nicht mehr überschritten. Weitere Abgaben folgten und nur kurze Gegenbewegungen im so entstandenen Abwärtstrend waren zu verzeichnen.

Da auch das Sentiment unter den Anlegern deutlich zunahm, ebenfalls de Corona-Zahlen und eine Strafe gegen die Automobilhersteller in Deutschland seitens des EU-Kartellamtes verhängt wurde, war ein erster negativer Mix für den Markt nicht zu ignorieren.

Diesem Trend passte ich mein Verhalten an und handelte am Morgen vorrangig Short, wie hier aus dem Livetradingroom-Mitschnitt zu sehen ist:

DAX-Trade aus dem Livetradingroom

Das geöffnete GAP zu Dienstag wurde schliesslich geschlossen und das skizzierte Mehrwochentief um 15.470 Punkte bot erst einmal eine Unterstützung. Für eine nachhaltige Stabilisierung genügte dies nicht, denn die EZB brachte weiteren Druck in den Markt mit ihrer "moderaten" Anpassung der Inflationsziele in der Eurozone.

Sehr dynamisch fielen die Supports und als nächstes Ziel wurde das Tief aus dem Juni angelaufen und um 5 Punkte übertroffen. Genau dort fand dann der richtige Support statt, der den Index zum Handelsschluss auf den Schlusskurs vom Verfallstag zurückbrachte.

In diesem Chartbild ist der "Zwischen-Support" von gestern und das neu entstandene GAP zu sehen:

Handelsmarken im DAX am Donnerstag

Die Dynamik lässt sich ebenfalls sehr gut erkennen und umspannte dabei 390 Punkte Bandbreite. Dies ist eine Zunahme von mehreren hundert Prozent gegenüber Mittwoch!

XETRA-Trend am Donnerstag

Folgende Tagesparameter umrahmten das Handelsgeschehen: