Am 28. Juli gibt Facebook die Zahlen für das zweite Quartal bekannt. Gemessen an den letzten drei Monaten konnte das Papier die Benchmark NASDAQ 100 klar outperformen. Dazu trugen auch die Zahlen für das erste Quartal bei, die am 28. April veröffentlicht wurden. In den drei Monaten bis zum 31, März konnte der Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 48 Prozent auf 26,171 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Nettogewinn konnte auf 9,497 Milliarden US-Dollar zulegen, was pro verwässerter Aktie gar einen Anstieg um 93 Prozent auf 3,30 US-Dollar bedeutet. Der Kurs sprang nach der Veröffentlichung um über 7 Prozent nach oben, korrigierte aber in den folgenden Handelstagen wieder auf das Ausgangsniveau zurück.

.

Zum Chart

.

Den Facebook-Aktionären fiel die Einordnung der Q1-Zahlen in Kombination mit dem medialen Gegenwind, die so eine große Organisation auf sich zieht, schwer. Wie oben beschrieben, kam es nach der Veröffentlichung der der Q1-Zahlen am 28. April zu einem Overnight-Gap im Ausmaß von über 7 Prozent, der in den folgenden Handelstagen wieder geschlossen wurde. Der Kursverlauf fand dann aber an der Marke von 304,05 US-Dollar wieder genug Unterstützung um die Verlustserie zu beenden. In weiterer Folge konnte der Kurs bei 358,27 US-Dollar noch ein All Time High markieren, welches in den folgenden 11 Handelstagen getestet wurde. Anschließend konsolidierte das Papier bis zum gestrigen Schlusskurs von 342,75 US-Dollar. Trotz Konsolidierung ist seit Anfang März 2021 eine übergeordnete Aufwärtstendenz erkennbar, die von guten Wachstumszahlen getragen wird. So liegt aktuell das erwartete KGV 2023 bei 19,05. Auch wieder aufflammende Inzidenzzahlen einer ansteckenderen Delta-Variante sollte die Facebook-Aktie nicht so sehr treffen, wie beispielsweise Fluglinien oder Reiseveranstalter.