DAX bewegt sich weiter seitwärts

Aktuell notiert der DAX im Bereich von 15.520 Punkten höher. Und damit erneut über dem wichtigen 50er-EMA bei 15.495 Punkten, der bisher als solide Unterstützung dient. In den Vortagen ist der DAX bereits zweimal am 50er-EMA nach oben abgeprallt.

Der 50er-EMA gilt als wichtiger Signalgeber für den weiteren Verlauf im DAX. Solange der DAX über dem 50er-EMA notiert, ist mittelfristig mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Allerdings wird der DAX auf der Oberseite durch den Fibonacci-Fächer im Monatschart um 15.800 Punkte blockiert. Die Luft nach oben bleibt also dünn. Allerdings erhöht sich der Spielraum für die Bullen in der kommenden Woche mit dem Beginn des Börsenmonats August. Dann steigt der Fibonacci-Fächer um rund 50 Punkte auf etwa 15.860 Punkte an.