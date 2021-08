Zurich Insurance H1 Business Operating Profit USD 2.7 Billion; on Track for 2022 Targets Autor: PLX AI | 12.08.2021, 06:46 | 21 | 0 | 0 12.08.2021, 06:46 | (PLX AI) – Zurich Insurance half year net income USD 2,200 million,half year business operating profit USD 2,700 millionZurich Insurance says on track to achieve 2022 targetsProperty & Casualty (P&C) combined ratio at 93.9%, lowest in more than 20 … (PLX AI) – Zurich Insurance half year net income USD 2,200 million,half year business operating profit USD 2,700 millionZurich Insurance says on track to achieve 2022 targetsProperty & Casualty (P&C) combined ratio at 93.9%, lowest in more than 20 … (PLX AI) – Zurich Insurance half year net income USD 2,200 million,

half year business operating profit USD 2,700 million

Zurich Insurance says on track to achieve 2022 targets

Property & Casualty (P&C) combined ratio at 93.9%, lowest in more than 20 years

P&C BOP more than doubles to USD 1.6 billion despite elevated losses from extreme weather; gross written premiums (GWP) up 16%

Life BOP rises 44% to USD 802 million on higher fee revenue and investment results; annual premium equivalent (APE) sales up 14% Zurich Insurance Group Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Zurich Insurance Group Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer