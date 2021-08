S&P 500 vorbörslich bei 4.490 Punkten

Solange der S&P 500 über dem 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 4.450 Punkten notiert, ist mit weiter steigenden Kursen im S&P 500 zu rechnen. Prallt der S&P 500 an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten ab, wäre ein Rücklauf zum wichtigen 50er-EMA bei aktuell 4.360 Punkten zu erwarten, der in der Vergangenheit stets als solide Auffangmarke für den S&P 500 diente. Der S&P 500 bewegt sich weiter in dünner Luft an der oberen Begrenzung des langfristigen Trendkanals im Wochenchart.

Trading-Strategie: