DAX 40: Was geht noch bei den Neulingen?

Die Deutsche Börse erweitert ihren Leitindex: Jetzt stehen die zehn neuen Mitglieder fest. Doch eine Aufnahme in das wichtigste deutsche Börsenbarometer führt nicht immer zu positiven Kurseffekten.

Am 3. September 2021 gab die Deutsche Börse bekannt, wer die zehn freien Plätze im neuen DAX 40 einnehmen wird. Überraschungen blieben dabei aus. Aufgrund der regelmäßig veröffentlichten Ranglisten standen die Aufsteiger schon im Vorfeld weitgehend fest. Neu in der obersten deutschen Börsenliga dürfen demnach ab dem nächsten Anpassungstermin am 20. September 2021 folgende Unternehmen mitspielen: der deutsch-französische Flugzeughersteller Airbus , der Modeversandhändler Zalando , der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers , der Duft- und Aromen-Spezialist Symrise , der Lebensmittellieferdienst HelloFresh, der Laborausrüster Sartorius , die VW-Mutter Porsche Holding, der Chemiehändler Brenntag , der Sportartikelhersteller Puma sowie die Biotech-Firma Qiagen . Einzig Puma und Qiagen galten bis zum Schluss noch als Wackelkandidaten. Schlussendlich haben sie sich aber gegen Beiersdorf und LEG Immobilien , die sich ebenfalls Aufstiegshoffnungen gemacht haben, durchsetzen können.

Das Interesse an den DAX-Aufsteigern ist deshalb so groß, weil sich viele Anleger positive Kurseffekte von einer Aufnahme erhoffen. Hintergrund ist, dass DAX-Unternehmen deutlich stärker im Börsenrampenlicht stehen als Firmen aus der zweiten oder dritten Reihe. Das macht sie auch für ausländische Investoren besser sichtbar. Zudem müssen sich börsengehandelte Indexfonds, die den DAX physisch replizieren, mit den Neulingen entsprechend ihres Gewichts eindecken.

Pulver schon verschossen?

Ob und inwieweit sich tatsächlich noch positive Impulse für die Aufsteiger ergeben, bleibt jedoch abzuwarten. In Vergangenheit war des Öfteren zu beobachten, dass der Kurs eines Kandidaten zwar im weiteren Vorfeld der Entscheidung anzieht, doch nach der Aufnahme eine unterdurchschnittliche Entwicklung aufzeigen. Das könnte auch jetzt wieder bei so manchem Neuling der Fall sein. Immerhin ist der Markt ja schon seit vergangenem November über die Erweiterungspläne der Deutschen Börse informiert und anhand der monatlich veröffentlichten Ranglisten der Deutschen Börse ließ sich ablesen, welche Unternehmen sich ihres Tickets für den DAX relativ sicher sein konnten. Tatsächlich zeigt eine Blitzanalyse per 9.September 2021, dass nur zwei Neulinge, Zalando und Sartorius, seit Bekanntgabe am 3. September 2021 etwas zulegen konnten. Der Rest verzeichnet kleinere Einbußen. Allerdings entwickelte sich auch der Gesamtmarkt schwächer.