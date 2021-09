FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Verlusten zur Wochenmitte haben sich am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt wieder vermehrt Käufer gefunden. Der Dax baute im frühen Handel seine Gewinne aus und kletterte zurück über die zuletzt hart umkämpfte Marke von 15 700 Zählern. Zuletzt stand der deutsche Leitindex mit 0,64 Prozent im Plus bei 15 716,41 Punkten.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte rückte in der Frühe um 0,24 Prozent auf 35 535,33 Punkte vor. Für den europäischen Leitindex EuroStoxx 50 ging es mit plus 0,75 Prozent auf 4176,90 Zähler noch deutlicher aufwärts.