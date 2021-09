Goldaktien schwächer

Seite 2 ► Seite 1 von 3

In einem Club in Münster stecken sich mindestens 83 von rund 380 Gästen trotz der 2G-Regel mit dem Coronavirus an.Das Ereignis liefert folgende Erkenntnisse1. Die Sicherheit der Impfstoffe liegt deutlich niedriger als die bis zu 95 %, die von den Herstellern angegeben werden. Unter der Annahme, dass 50 % der Gäste mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, liegt die Sicherheit des Impfstoffs bei 39 %.2. Eine Diskussion über die Konsequenzen des Impfstoffversagens findet in den Massenmedien weiterhin nicht statt. Die Problematik, dass Geimpfte millionenfach auch Kinder anstecken können, die an Long-Covic leiden werden oder ältere Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder Kranke mit mehrfachen Vorerkrankungen in Krankenhäusern und Pflegemeinen, wird komplett ausgeblendet.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 48.033 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 22,33 $/oz, Vortag 22,93 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 915 $/oz, Vortag 934 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.896 $/oz, Vortag 1.932 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 1,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 74,80 $/barrel, Vortag 75,49 $/barrel).