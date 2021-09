Die Umweltauflagen in Europa drängen Öl-Unternehmen, ihr Geschäft umzustellen. Die betroffenen Konzerne verändern ihre Strategie, einer von ihnen gibt sogar ein wertvolles Ölfeld auf. Aktionäre sind nicht überzeugt.

Im Zuge seiner neuen Strategie auf saubere Stromerzeugung umzustellen, steigt der britisch-niederländische Ölkonzern Royal Dutch Shell aus dem größten US-Ölfeld aus.

Er verkauft seine Bestände im Perm-Becken im Westen von Texas, das für seinen Schieferabbau bekannt ist, für 9,5 Mrd. Dollar an den Konkurrenten ConcoPhillips. Stattdessen will Shell das Geschäft in grüne Energiequellen wie Solar- oder Windkraft ausbauen.

Shell steht wie alle europäischen Ölkonzerne unter Druck von Anlegern, Investitionen in fossile Brennstoffe zurückzufahren, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Für ConocoPhillips ist es der zweite größere Zukauf innerhalb eines Jahres im Herzen der US-Schieferindustrie. Der US-Ölkonzern reiht sich damit in die Reihe der anderen US-Produzenten wie ExxonMobil oder Chevron ein, die ihren Anteil an Kohlenwasserstoffen verdoppeln. Gleichzeitig kündigte ConocoPhillips auch eine Verschärfung seiner Klimaziele an.

Shell-Aktie stabilisiert sich

In der Corona-Krise ist die Aktie von Shell schwer abgestürzt, aber in diesem Jahr hat sich der Titel auf dem erniedrigten Niveau stabilisiert. Ein Seitwärtskanal zwischen rund 1.200 und 1.500 Pence wurde ausgebildet, aktuell tendiert die Aktie innerhalb des übergeordneten Trends nach oben. Allerdings fehlen Impulse vom MACD (Momentum), der nahe der Nulllinie stagniert. Positiv ist die steigende 200-Tagelinie (rot).